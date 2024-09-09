ISW проанализировал заявления главы ЦРУ по поводу ядерных угроз Кремля

Аналитики американского Института изучения войны проанализировали заявления директора Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса. Он говорил об угрозах России применить ядерное оружие.

Уильям Бернс заявил во время дискуссии с главой Секретной разведывательной службы Великобритании Ричардом Муром, что Владимир Путин будет продолжать периодически угрожать прямой конфронтацией Западу, но эти угрозы не должны запугать Запад.

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Что говорят в ISW о заявлениях директора ЦРУ

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс предостерег Запад от беспокойства шаблонным российским бряцанием ядерным оружием, которое ISW давно считает частью усилий Кремля, чтобы способствовать самосдерживанию Запада и влиять на ключевые моменты в политических дебатах Запада по поддержке Украины,

– говорят аналитики.

Уильям Бернс заявил, что:

Центральное разведывательное управление оценило, что российские силы, вероятно, рассматривали возможность применения тактического ядерного оружия в Украине осенью 2022 года ,

, он контактировал по этому вопросу с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

"Оценка ЦРУ относительно возможной готовности России применить тактическое ядерное оружие в Украине осенью 2022 года соответствовала усилению российской риторики относительно ядерного противостояния на фоне успешных украинских контрнаступательных операций в Херсонской и Харьковской областях. Однако эта риторика, скорее всего, была частью рутинной информационной операции частью рутинной информационной операции, направленной на сдерживание западной помощи Украине в сфере безопасности, чем показателем готовности России применить ядерное оружие", – пишут в ISW.

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Там также отметили, что Россия неоднократно ссылалась на еле завуалированные угрозы ядерной конфронтации между Россией и Западом во время ключевых моментов политических дискуссий Запада о дальнейшей военной помощи Украине.

Аналитики американского Института изучения войны заметили, что, например, осенью 2022 года, – чтобы вызвать страх среди тех, кто принимает решение.

"ISW продолжает оценивать, что Россия вряд ли использует ядерное оружие в Украине или где-либо еще", – отметили аналитики.