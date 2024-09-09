Вільям Бернс заявив під час дискусії з головою Секретної розвідувальної служби Великої Британії Річардом Муром, що Владімір Путін продовжуватиме періодично погрожувати прямою конфронтацією Заходу, але ці погрози не повинні залякати Захід.

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Що кажуть в ISW про заяви директора ЦРУ

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс застеріг Захід від занепокоєння шаблонним російським брязканням ядерною зброєю, яке ISW давно вважає частиною зусиль Кремля, щоб сприяти самостримуванню Заходу та впливати на ключові моменти в політичних дебатах Заходу щодо підтримки України,

– кажуть аналітики.

Вільям Бернс заявив, що:

Центральне розвідувальне управління оцінило, що російські сили, ймовірно, розглядали можливість застосування тактичної ядерної зброї в Україні восени 2022 року ,

, він контактував з цього питання з директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєєм Наришкіним.

"Оцінка ЦРУ щодо можливої ​​готовності Росії застосувати тактичну ядерну зброю в Україні восени 2022 року відповідала посиленню російської риторики щодо ядерного протистояння на тлі успішних українських контрнаступальних операцій у Херсонській та Харківській областях. Проте ця риторика, швидше за все, була частиною рутинної інформаційної операції, спрямованої на стримування західної допомоги Україні у сфері безпеки, ніж показником готовності Росії застосувати ядерну зброю", – пишуть в ISW.

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Там також зауважили, що Росія неодноразово посилалась на ледве завуальовані загрози ядерної конфронтації між Росією та Заходом під час ключових моментів політичних дискусій Заходу щодо подальшої військової допомоги Україні.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зауважили, що, наприклад, восени 2022 року, – щоб викликати страх серед тих, хто ухвалює рішення.

"ISW продовжує оцінювати, що Росія навряд чи використає ядерну зброю в Україні чи деінде", – зауважили аналітики.