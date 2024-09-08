Бернс заявив, що Владімір Путін – "хуліган", який час від часу брязкає ядерною зброєю. Він також повідомив, що передав Росії чітке попередження від Джо Байдена щодо наслідків можливого використання такого озброєння.

Дивіться також Китай із засторогою відреагував на ядерні погрози Росії

Чи потрібно боятися ядерних погроз Росії

Путін – хуліган. Він продовжуватиме час від часу брязкати зброєю. Ми не можемо дозволити собі налякатися цим брязканням зброєю... Ми повинні пам’ятати про це,

– заявив директор ЦРУ.

Бернс також визнав, що в один момент справді вважав, що Росія може вдатися до застосування ядерної зброї в Україні.

"Був момент восени 2022 року, коли я вважав, що існував справжній ризик потенційного застосування тактичної ядерної зброї Росією в Україні", – розповів Бернс.

Втім, він наголосив, що ці побоювання не надто сприймати надто серйозно.

Директор ЦРУ повідомив, що в листопаді 2022 року він особисто зустрівся в Туреччині з головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєєм Наришкіним і передав йому попередження від Джо Байдена, "щоб чітко пояснити, які будуть наслідки" в разі застосування ядерної зброї.