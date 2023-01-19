Об этом 24 Каналу сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. В то же время он отметил, что угрожать ядерным оружием можно раз или дважды, а когда это делается уже 100 раз, сила этих угроз уменьшается.

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Зачем Медведев в очередной раз заговорил о ядерной войне

Фурса отметил, что, учитывая это заявление, можно бояться только страха, который может возникнуть у некоторых лидеров западных государств. Потому что Медведев сейчас заговорил об этом, чтобы не допустить поставок еще большего количества вооружения по итогам "Рамштайна", в частности, чтобы немцы и американцы не решились предоставить нам танки.

Ведь, заметил он, основной месседж, который звучал в Давосе, – то, что Россия должна проиграть, а для этого нужно дать Украине больше оружия.

И Медведев пытается посеять сомнения среди европейских лидеров, что нельзя предоставлять Украине как можно больше оружия, потому что если Россия проиграет, то они эскалируют к ядерной угрозе,

– сказал Фурса.

Потому что, по словам инвестбанкира, Медведев знает, что европейские лидеры и американцы даже при 1% вероятности ядерной войны не будут рисковать.

Поэтому, собственно, это с одной стороны бестолковое очередное сообщение карликового алкоголика из бодуна, а с другой – это стратегическое послание западным элитам для того, чтобы остановить их от более радикальных шагов в Рамштайне, – подчеркнул Фурса.

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Сила ядерных угроз уже уменьшается

Он считает, что целью Медведева и всего Кремля является стремление спровоцировать большие опасения западных партнеров относительно возможной эскалации.

Шольц шатается, и он может как в одну, так и в другую сторону склониться. Для того чтобы увеличить вероятность, что он склонится в сторону невыгодного Украине, а выгодного России – Медведев делает пост, снова вытаскивая на стол ядерные угрозы,

– подчеркнул Фурса.

Другое дело, добавил он, что угрожать ядерным оружием можно раз или два, а когда это делается уже 100 раз, то сама сила этих угроз уменьшается.

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