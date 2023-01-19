Про це 24 Каналу сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса. Водночас він зауважив, що погрожувати ядерною зброєю можна раз чи двічі, а коли це робиться вже 100 разів, то сила цих погроз зменшується.

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Навіщо Медведєв укотре заговорив про ядерну війну

Фурса зазначив, що, з огляду на цю заяву, можна боятися лише страху, який може виникнути в деяких лідерів західних держав. Тому що Медведєв зараз заговорив про це, аби не допустити постачання ще більшої кількості озброєння за підсумками "Рамштайну", зокрема, щоб німці та американці не наважилися надати нам танки.

Адже, зауважив він, основний меседж, який лунав у Давосі, – те що Росія має програти, а для цього потрібно дати Україні якнайбільше зброї.

І Медведєв намагається посіяти сумніви серед європейських лідерів, що не можна надавати Україні якомога більше зброї, бо якщо Росія програє, то вони ескалують до ядерної загрози,

– сказав Фурса.

Тому що, за словами інвестбанкіра, Медведєв знає, що європейські лідери та американці навіть за 1% ймовірності ядерної війни не будуть ризикувати.

Тому, власне, це з одного боку недолугий черговий допис карликового алкоголіка з бодуна, а з іншого – це стратегічне послання західним елітам для того, щоб зупинити їх від більш радикальних кроків у Рамштайні, – наголосив Фурса.

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Сила ядерних погроз уже зменшується

Він вважає, що метою Медведєва та й загалом усього Кремля є прагнення спровокувати більші побоювання західних партнерів щодо можливої ескалації.

Шольц хитається, і він може як в одну, так і в іншу сторону хильнутися. Для того, щоб збільшити ймовірність, що він хильнеться в сторону невигідного Україні, а вигідного Росії – Медведєв робить пост, знову витягаючи на стіл ядерні погрози,

– наголосив Фурса.

Інша справа, додав він, що погрожувати ядерною зброєю можна раз чи двічі, а коли це робиться вже 100 разів, то сама сила цих погроз зменшується.

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