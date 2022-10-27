"Доиграются": к чему могут привезти ядерные угрозы России
У Путина осталось два последних шанса – переломить ход войны или посадить Украину за стол переговоров. Но это не получается и уже не получится, поэтому в России обратились к предпоследнему методу – мобилизации.
Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он также отметил, что как только объявили мобилизацию в России – оказалось, что никто не хочет воевать.
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Почему я так убежден – только 113 тысяч бежали в Грузию, такие цифры свидетельствуют, что в России осталось меньшинство тех, кто поддерживает войну,
– говорит Гудков.
Армия ничего не достигла, а наоборот – только теряет. Это тот путь, который не ведет к изменениям, которых хочет Путин.
Полный стрим с Геннадием Гудковым: смотрите видео
"Именно поэтому, вполне логично прийти к выводу, что у России остался лишь ядерный шантаж. Или Украина будет уничтожена ядерным взрывом, или подорвем дамбу – россияне прибегли к крайнему варианту", – добавляет Геннадий Гудков.
Пока россияне демонстрируют, что они могут доставлять ядерное оружие.
Частичная мобилизация в России
- Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Тогда, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, планировали мобилизовать 300 тысяч человек.
- Впрочем, указ содержал и закрытый пункт. Поэтому многие эксперты и журналисты утверждали, что в нем и скрываются истинные планы российских властей о мобилизации более миллиона мужчин.
- Впоследствии стало ясно, что военная инфраструктура России не может обеспечить за такое короткое время мобилизацию даже официально объявленных 300 тысяч. Многих без всякой подготовки начали перебрасывать на фронт.
- Тогда среди попавших в плен россиян было много таких, кто утверждал, что попал в армию именно из-за мобилизации и успел повоевать всего несколько дней.
- В последние дни в России из разных регионов поступает информация о якобы завершении мобилизации. Впрочем, повестки россиянам продолжают раздавать до сих пор.