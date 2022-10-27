"Доиграются": к чему могут привезти ядерные угрозы России

У Путина осталось два последних шанса – переломить ход войны или посадить Украину за стол переговоров. Но это не получается и уже не получится, поэтому в России обратились к предпоследнему методу – мобилизации.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он также отметил, что как только объявили мобилизацию в России – оказалось, что никто не хочет воевать.

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Почему я так убежден – только 113 тысяч бежали в Грузию, такие цифры свидетельствуют, что в России осталось меньшинство тех, кто поддерживает войну,

– говорит Гудков.

Армия ничего не достигла, а наоборот – только теряет. Это тот путь, который не ведет к изменениям, которых хочет Путин.

Полный стрим с Геннадием Гудковым: смотрите видео

"Именно поэтому, вполне логично прийти к выводу, что у России остался лишь ядерный шантаж. Или Украина будет уничтожена ядерным взрывом, или подорвем дамбу – россияне прибегли к крайнему варианту", – добавляет Геннадий Гудков.

Пока россияне демонстрируют, что они могут доставлять ядерное оружие.

Частичная мобилизация в России