Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він також зазначив, що, як тільки оголосили мобілізацію в Росії – виявилося, що ніхто не хоче воювати.
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Чому я так переконаний – лише 113 тисяч втекло в Грузію, такі цифри свідчать, що в Росії залишилась меншість тих, хто підтримує війну,
– каже Гудков.
Армія нічого не досягла, а навпаки – лише втрачає. Це той шлях, який не веде до змін, яких хоче Путін.
Повний стрім із Геннадієм Гудковим: дивіться відео
"Саме тому, цілком логічно дійти до висновку, що у Росії залишився лише ядерний шантаж. Або Україна буде знищена ядерним вибухом, або ж підірвемо дамбу – росіяни вдалися до крайнього варіанту", – додає Геннадій Гудков.
Поки що, росіяни демонструють, що вони можуть доставляти ядерну зброю.
Часткова мобілізація в Росії
- Владімір Путін оголосив про початок часткової мобілізації в Росії 21 вересня. Тоді, за словами міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу, планували мобілізувати 300 тисяч осіб.
- Втім, указ містив і закритий пункт. Тож багато експертів і журналістів стверджували, що в ньому й ховається істинні плани російської влади про мобілізацію понад мільйона чоловіків.
- Згодом стало зрозуміло, що військова інфраструктура Росії не спроможна забезпечити за такий короткий час мобілізацію навіть офіційно оголошених 300 тисяч. Багатьох без будь-якої підготовки почали перекидати на фронт.
- Тоді серед росіян, які потрапляли в полон, було багато таких, хто стверджував, що потрапив в армію саме через мобілізацію та встиг повоювати всього кілька днів.
- Останнім днями в Росії з різних регіонів надходить інформація про буцімто завершення мобілізації. Втім, повістки росіянам продовжують роздавати досі.