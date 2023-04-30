Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. По его мнению, у Путина есть несколько вариантов реакции на деоккупацию украинских территорий ВСУ.

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Происходит брацанье оружием

Рашкин отметил, что у Путина есть 3 способа эскалации, чтобы попытаться воспрепятствовать контрнаступлению Украины:

"пушечное мясо", которое он имеет и может его передвигать в разные стороны;

пропагандисты типа Владимира Соловьева, которые могут помахать кулачком и что-то "промычать";

ядерная дубинка, которой он может помахать и пригрозить всем, мол, держите меня семеро.

"На всех уровнях эскалации сейчас происходит бряцанье оружием. Тем более, если учесть, что ядерную угрозу россияне используют все время", - отметил политический деятель.

Правда наизнанку

В то же время, США готовят ответ на ядерную эскалацию со стороны России. Так, министерство энергетики выделило 160 миллионов долларов в прошлом году и планирует выделить в этом на обеспечение Украины всем необходимым оборудованием для обнаружения в случае ядерного удара, кто применил это оружие.

Существуют разные подходы к угрозам Путина. В частности, на пропагандистском уровне.

Когда США сообщают, что предоставили Украине 98% заявленной помощи, необходимой для контрнаступления, российская пропаганда заявляет, что Киев больше ничего не будет получать, потому что Соединенные Штаты передали имевшие все оружие,

– рассказал Рашкин.

Он подчеркнул, что такая правда наизнанку будет использована в случае любой катастрофы, связанной, в частности, с ядерным оружием.

Консервативные СМИ в США сейчас запугивают, что Путин может приступить к проверке испытания ядерного оружия.

"Такая риторика консервативных СМИ направлена на то, что наверное с Путиным нужно договариваться, чтобы он не выполнил свои угрозы", – объяснил собеседник.

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Фактор Крыма

По его мнению, немаловажную роль во всем этом раскладе играет Крым.

Единственный способ избежать ядерной войны, чтобы Путин проиграл до того, как он понял, что это произошло. Ведь, когда он будет считать, что проигрывает, существует риск применения им оружия массового поражения,

– заметил общественный деятель.

Однако если он уже проиграет и будет слишком поздно использовать ядерное оружие, возможно это может остановить такое развитие событий.

В этом аспекте, если Крым снова окажется под контролем Украины, это станет фактическим поражением России и слишком поздно будет переходить к ядерному уровню эскалации. Ведь Путин уже проиграл, потеряв Крым,

– предположил Юрий Рашкин.

Он также допустил, что Путин может не осознать свой проигрыш, ведь будет получать информацию от собственной пропаганды. Соловьев и другие ему расскажут, что у него все отлично. А Крым останется всегда там, где хочет Путин – у него под подушкой.

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