Об этом 24 Каналу сказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что в России якобы нет нужды применять ядерное оружие.

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"Чем хуже будут дела в России, тем больше вероятность того, что Путин применит ядерное оружие. Надеюсь, что Путин проиграет до того, как это поймет. Так он не успеет использовать свое ядерное оружие", – отметил Рашкин.

Путин все еще может применить ядерку: смотрите видео

Для России дела все хуже и хуже. Хотя контрнаступление сталкивается с сопротивлением, все видят развал российской армии. К тому же никуда не делась коррупция, но ее участники надеются, что война все спишет.

Обратите внимание! На пленарном заседании так называемого "Петербургского международного экономического форума" 16 июня Владимир Путин заявил, что Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы. В то же время диктатор заверил, что у Кремля больше ядерного оружия, чем у НАТО.

Становится все очевиднее, что мы переходим в более горячую фазу войны. К тому же, проигрыш России в этой войне необязательно приведет к падению путинского режима.

Ядерные угрозы России: основное