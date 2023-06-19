Про це 24 Каналу сказав громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він прокоментував заяву Владіміра Путіна про те, що в Росії нібито немає потреби застосовувати ядерну зброю.
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"Що гірші будуть справи в Росії, то більша ймовірність того, що Путін застосує ядерну зброю. Сподіваюсь, що Путін програє до того, як це зрозуміє. Так він не встигне використати свою ядерну зброю", – зазначив Рашкін.
Путін усе ще може застосувати ядерку: дивіться відео
Для Росії справи все гірші й гірші. Хоч контрнаступ стикається з опором, усі бачать розвал російської армії. До того ж нікуди не поділась корупція, але її учасники сподіваються, що війна все спише.
Стає все очевиднішим, що ми переходимо в гарячішу фазу війни. До того ж програш Росії в цій війні необов'язково призведе до падіння путінського режиму.
Ядерні погрози Росії: основне
- Диктатор Владімір Путін практично загнаний у куток через внутрішні проблеми в Росії, події на Бєлгородщині, а також наступ ЗСУ на фронті. Від безвиході він вдається до звичного шантажу. У цьому йому допомагає білоруський колега Алєксандр Лукашенко.
- Так, вранці 25 травня стало відомо, що Москва та Мінськ домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Відповідний документ підписали міністри оборони двох країн.
- Владімір Путін заявив, що ядерну зброю почнуть розміщувати в Білорусі після підготовки спеціальних сховищ. "Відповідні процедури" завершаться 7 – 8 липня.