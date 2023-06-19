Про це 24 Каналу сказав громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він прокоментував заяву Владіміра Путіна про те, що в Росії нібито немає потреби застосовувати ядерну зброю.

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"Що гірші будуть справи в Росії, то більша ймовірність того, що Путін застосує ядерну зброю. Сподіваюсь, що Путін програє до того, як це зрозуміє. Так він не встигне використати свою ядерну зброю", – зазначив Рашкін.

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Для Росії справи все гірші й гірші. Хоч контрнаступ стикається з опором, усі бачать розвал російської армії. До того ж нікуди не поділась корупція, але її учасники сподіваються, що війна все спише.

Зверніть увагу! На пленарному засіданні так званого "Петербурзького міжнародного економічного форуму" 16 червня Владімір Путін заявив, що Росія застосує ядерну зброю лише в разі загрози. Водночас диктатор запевнив, що Кремль має більше ядерної зброї, ніж НАТО.

Стає все очевиднішим, що ми переходимо в гарячішу фазу війни. До того ж програш Росії в цій війні необов'язково призведе до падіння путінського режиму.

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