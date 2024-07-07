"Самая опасная фаза войны": AP сделало предупреждение на фоне заявления Путина о ядерном оружии

Накануне Владимир Путин заверил, что Россия не нуждается в применении ядерного оружия для ведения войны на территории Украины. Однако он обратился к странам Запада, подчеркнув, что не стоит думать, что он его никогда не использует.

Associated Press пишет, что страны Североатлантического альянса всячески пытаются помочь украинским войскам в этой борьбе на истощение. И именно в это время из Кремля прозвучало "ядерное послание", которое может стать свидетельством наиболее опасной фазы войны.

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Что скрывается за риторикой Путина

Недавно Россия провела учения с применением тактического ядерного оружия на юге страны и в благосклонной к режиму Путина Беларуси. На видео, обнародованных вражеским оборонным ведомством, были показаны пусковые установки "Искандер", боевые самолеты, способные нести ядерное оружие, и ракеты морского базирования.

Конечно, российская пропаганда назвала такие учения ответом на действия Запада и заявления о вероятном развертывании войск НАТО в Украине и предоставлении Киеву возможности использовать оружие большей дальности для нанесения ограниченных ударов по территории страны-агрессора.

Старший научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Хизер Уильямс говорит, что полагание на ядерные угрозы и сигналы является устойчивой тенденцией в деятельности России на фоне войны в Украине.

Российское руководство может считать, что на карту в Украине поставлено больше, чем НАТО, и ядерные угрозы являются одним из способов сигнализировать о своей приверженности к победе в войне в надежде отпугнуть западное вмешательство,

– утверждает ученый.

После начала полномасштабной войны Путин неоднократно прибегал к ядерным угрозам, чтобы предостеречь Запад от вмешательства и помощи Украине. США и Альянс раскритиковали бряцание ядерным оружием, но заявили, что не видят никаких изменений в ядерном потенциале России, которые бы требовали соответствующей реакции.

После неудач оккупационной армии диктатор уверял, что Москва готова использовать "все средства" для защиты российской территории, подпитывая опасения относительно использования Россией ядерного оружия, чтобы противостоять продвижению Вооруженных Сил Украины и уверенности Киева.

Однако уже вскоре кремлевский хозяин несколько смягчил свою риторику после того, как контрнаступление Украины в 2023 году не достигло своих целей.

На фоне недавних успехов России диктатор заявил, что Москве не нужно ядерное оружие для победы в Украине. В то же время он предупредил, что удары Киева по территории страны-агрессора с применением западного оружия большей дальности, в частности ATACMS, будут означать серьезную эскалацию.

В мае 2024 года российские РЛС неоднократно попадали под удар украинских дронов. Один из них, как свидетельствуют спутниковые снимки, повредил радар на юге Краснодарского края. Другой был нацелен на аналогичный объект на южном Урале, примерно в 1,5 тысячах километров к востоку от границы.

Оба объекта являются частью российской системы раннего предупреждения о запусках межконтинентальных баллистических ракет за тысячи километров от границы. Москва и Вашингтон полагаются на такие системы для отслеживания запусков друг друга.

Издание пишет, что удары по радарам могут быть квалифицированы как триггеры для применения атомного оружия в соответствии с ядерной доктриной Москвы. Российские "ястребы" призвали Кремль к решительному ответу.

На июньском форуме в Санкт-Петербурге связанный с Кремлем эксперт по вопросам внешней политики Сергей Караганов призвал Путина "нацелить ядерный пистолет на наших западных противников", чтобы достичь победы в Украине.

Путин отреагировал осторожно, заявив, что не видит угроз безопасности, которые бы оправдывали использование российского ядерного арсенала. В то же время он отметил, что Москва обдумывает изменения в своей ядерной доктрине.

Изменения в российской ядерной доктрине

В России звучат призывы к изменениям доктрины, согласно которой Москва может применить ядерное оружие в ответ на ядерный удар или нападение с применением обычных вооружений, что угрожает "самому существованию" российского государства.

Некоторые из так называемых ястребов утверждают, что этот порог якобы является слишком высоким, оставляя у Запада впечатление, что Кремль никогда не коснется своего ядерного арсенала.

После того, как Запад позволил Украине нанести удар по российской территории, Путин пригрозил в ответ предоставить оружие противникам Запада во всем мире. Такое заявление прозвучало во время его поездки в КНДР, где он подписал пакт о взаимной обороне с Северной Кореей.

Диктатор также заверил, что Россия начнет производство ракет средней дальности, запрещенных пактом времен холодной войны, который Вашингтон и Москва разорвали в 2019 году. Такие ракеты с ядерным зарядом считаются особенно дестабилизирующими из-за скорости достижения целей.

Запрет предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года, который не позволяет ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тысячи километров.

AP пишет, что возможные шаги эскалации могут включать кибератаки на американскую и европейскую инфраструктуру, удары обычными вооружениями по западным войскам, если таковые будут переброшены в Украину, а также атаки на центры военного снабжения Киева на территории стран – членов НАТО.

В то же время специалисты не исключают возможность угрозы для военных баз на территории США. Кроме того, Россия может угрожать ядерными ударами по объектам НАТО в Европе, чтобы "отрезвить врага и заставить его сесть за стол переговоров".