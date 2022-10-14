Что на самом деле ждет Путина в случае применения ядерного оружия

Владимир Путин прибег к угрозам применения ядерного оружия против Украины. В ответ Запад четко объяснил, что ждет главу Кремля, если он решится пойти на такой шаг.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок. По его словам, Запад пытается показать всей России, что не будет продолжать ядерную истерию.

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Что означает заявление Макрона об ответе на ядерный удар России

Клочок считает, что основной мотив, которым руководствовался Макрон, заявляя о неприменении Францией ядерного оружия в ответ на подобный удар России по Украине – это стабильность.

Здесь, конечно, к Макрону можно использовать немало эпитетов относительно того, насколько адекватно он оценивает ситуацию. Но, я честно говоря, от Макрона другого не ожидал,

– сказал политический эксперт.

Он отметил, что мир в целом занял такую позицию, что в случае применения Кремлем ядерного оружия против Украины никто не будет отвечать ядерным ударом. Поэтому на заявления Макрона сейчас не следует обращать внимания.

Клочок объяснил, что ждет Путина в случае применения ядерного оружия: смотрите видео

Как будет действовать Запад в случае применения Путиным ядерки

Клочок напомнил, что Соединенные Штаты Америки также заявили, что не будут использовать ядерное оружие в ответ по России.

Но есть один очень интересный нюанс в риторике, которую не может сказать Макрон, потому что Франция на это не способна вообще. Но на это способны Соединенные Штаты Америки,

– подчеркнул он.

Политический эксперт отметил, что накануне Джон Болтон, являвшийся советником по нацбезопасности экс-президента США Дональда Трампа, прямо сказал, что в случае применения ядерного оружия Путин будет уничтожен физически.

То есть он будет убит. Это информация, которая была неоднократно передана Путину. Но, когда такие, пусть и бывшие, чиновники говорят об этом публично, – это значит, что есть четкое решение, план того, что ждет Путина в случае применения ядерного оружия,

– объяснил Клочок.

Потому что, по его словам, Запад пробует показать всей России, что не будет продолжать ядерную истерию. Глава Кремля будет просто уничтожен. И Путин это знает и понимает.

Поэтому вопросы о заявлениях Макрона в который раз мне лично показывают, как будет действовать мир дальше, как будут разворачиваться события. О ядерном шантаже мы говорим, как о шантаже,

– отметил политический эксперт.

Он добавил, что российские власти уже сказали все, что нужно было заявить по этому поводу. И в последние дни Кремль полностью отрицает использование ядерного оружия. Активно говорит об этом Запад, намекая главе Кремля.

Угрозы Путина ядерным оружием: что известно