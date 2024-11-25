Политик из США объяснил, как на Западе реагируют на ядерные угрозы Путина

Запад стал спокойнее реагировать на ядерные угрозы российского руководителя Владимира Путина. Есть понимание, что его запугивание является безответственной риторикой.

Это 24 Каналу сказал политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин, подчеркнув, что если диктатор решится применить ядерное оружие, то получит быстрые последствия.

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Как Запад реагирует на ядерные угрозы Путина

Заявления российского диктатора Владимира Путина об изменении "ядерной доктрины" и предупреждения о применении баллистической ракеты по Украине в последние месяцы каденции Джо Байдена гораздо быстрее приводят к повышению уровня эскалации.

Хотя на Западе продолжают заявлять, что это безответственная риторика Путина. Мол, "мы не верим, что это может привести к ядерной угрозе. Путин такого не сделает, потому что если сделает, то получит быстрые последствия",

– подчеркнул Рашкин.

Именно поэтому Байден и решил отменить запрет на удары западным оружием по России, потому что до того, как Дональд Трамп начнет выполнять президентские обязанности, последствий не ожидается. Соответственно ядерные угрозы главы Кремля являются блефом.

Пока на Западе есть консенсус и понимание, что ядерные угрозы – это только для тех, кто продолжает бояться этого. А те, кто не боялись и искали доказательства ядерной угрозы, продолжают и в дальнейшем их искать,

– резюмировал политический и общественный деятель из США.

Отметим, аналитики Defense Express объяснили, что если Россия запустит ядерное оружие, то ракеты США достигнут цели быстрее, чем российские, из-за их размещения ближе в Северном море.