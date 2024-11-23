Сначала попытались в очередной раз изменить ядерную доктрину, но безрезультатно. Далее же не нашли другого варианта, как запустить по Украине новую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" без ядерной боеголовки. Это 24 Каналу рассказал ветеран АТО Евгений Дикий, отметив, что с военной точки зрения такое применение было бессмысленным.

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Кому послала сигнал Россия запуском ракеты "Орешник"

Дикий объяснил, что российскому диктатору Владимиру Путину более 2,5 лет удавалось держать украинских партнеров в страхе своими ядерными угрозами. Но испуг начал ослабевать и они поняли, что глава Кремля блефует.

Одним из переломных моментов в этом процессе стала операция Украины в Курской области, о которой никто из наших союзников не был предупрежден. Они были шокированы, но увидели, что ничего не случилось и это можно было сделать даже раньше.

Финальным же аккордом стало разрешение Украине на удары американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по территории России. Очевидно, такое решение является болезненным и опасным для российской армии. Поэтому в Кремле началась паника.

Но ядерные угрозы, на которых весь этот период держалась Россия, теперь не так мощно влияют на украинских партнеров. Соответственно россиянам срочно нужно было сделать что-то такое, чтобы Запад снова испугался.

Первый шаг был дешевый и сердитый – очередное изменение ядерной доктрины, на что Запад отреагировал спокойно. И тогда Кремль в истерике начал искать, как все-таки показать свою "силу" и "могущество".

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И вот Путин не нашел другого варианта, как запустить по Украине новую баллистическую ракету средней дальности "Орешник", но без ядерной боеголовки. Хотели продемонстрировать, что оно у них действительно летает.

Чтобы Запад вновь испугался и решил, мол, "нет-нет, они реально сумасшедшие, в следующий раз запустят такую же ракету, но реально с ядеркой". Это направлено на то, чтобы нам "откатали" назад эти разрешения бить по России. К счастью, не "откатали",

– резюмировал Евгений Дикий.

О нецелесообразности использования по Украине ракеты "Орешник"

Запуск по Украине баллистической ракеты средней дальности "Орешник" является свидетельством паники в России. С военной точки зрения то, что сделал Кремль, это не просто "из пушки по воробьям", а "из пушки по мухам".

Поскольку стоимость этой ракеты более 50 миллионов долларов. Ее годами производят годами. Она заточена именно под ядерную боеголовку и может уничтожить целый город.

Обратите внимание! Разведка Украины утверждает, что Россия 21 ноября запустила по Днепру ракету "Кедр". Глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что россияне должны были изготовить два опытных образца этой ракеты по состоянию на октябрь, но производство не является серийным.

Но если вместо ядерной боеголовки поставить металлические болванки, то разрушительное действие будет меньше, чем удар ФАБом или ракетой "Искандер". Именно поэтому после прилета не было видно так называемого "ядерного гриба".