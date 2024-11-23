Спочатку спробували вкотре змінити ядерну доктрину, але безрезультатно. Далі ж не знайшли іншого варіанту, як запустити по Україні нову балістичну ракету середньої дальності "Орешник" без ядерної боєголовки. Це 24 Каналу розповів ветеран АТО Євген Дикий, зазначивши, що з військового погляду таке застосування було безглуздим.

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Кому послала сигнал Росія запуском ракети "Орешник"

Дикий пояснив, що російському диктатору Владіміру Путіну понад 2,5 роки вдавалося тримати українських партнерів у страху своїми ядерними погрозами. Але переляк почав слабшати й вони зрозуміли, що глава Кремля блефує.

Одним з переломних моментів у цьому процесі стала операція України в Курській області, про яку ніхто з наших союзників не був попереджений. Вони були шоковані, але побачили, що нічого не трапилося і це можна було зробити навіть раніше.

Фінальним же акордом став дозвіл Україні на удари американськими ракетами ATACMS та британськими Storm Shadow по території Росії. Вочевидь, таке рішення є болючим та небезпечним для російської армії. Тому у Кремлі почалася паніка.

Але ядерні погрози, на яких весь цей період трималася Росія, тепер не так потужно впливають на українських партнерів. Відповідно росіянам терміново потрібно було зробити щось таке, аби Захід знову злякався.

Перший крок був дешевий та сердитий – чергова зміна ядерної доктрини, на що Захід відреагував спокійно. І тоді Кремль в істериці почав шукати, як все-таки показати свою "силу" та "могутність".

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І от Путін не знайшов іншого варіанту, як запустити по Україні нову балістичну ракету середньої дальності "Орешник", але без ядерної боєголовки. Хотіли продемонструвати, що воно у них дійсно літає.

Щоб Захід знов злякався і вирішив, мовляв, "ні-ні, вони реально божевільні, наступного разу запустять таку саму ракету, але реально з ядеркою". Це спрямовано на те, щоб нам "відкатали" назад оці дозволи бити по Росії. На щастя, не "відкатали",

– резюмував Євген Дикий.

Про недоцільність використання по Україні ракети "Орешник"

Запуск по Україні балістичної ракети середньої дальності "Орешник" є свідченням паніки в Росії. З військового погляду те, що зробив Кремль, це не просто "з гармати по горобцях", а "з гармати по мухах".

Оскільки вартість цієї ракети понад 50 мільйонів доларів. Її роками виробляють. Вона заточена саме під ядерну боєголовку і може знищити ціле місто.

Зверніть увагу! Розвідка України стверджує, що Росія 21 листопада запустила по Дніпру ракету "Кедр". Очільник ГУР МО Кирило Буданов сказав, що росіяни мали виготовити два дослідні зразки цієї ракети станом на жовтень, але виробництво не є серійним.

Але якщо замість ядерної боєголовки поставити металеві болванки, то руйнівна дія буде меншою, ніж удар ФАБом чи ракетою "Іскандер". Саме тому після прильоту не було видно так званого "ядерного гриба".