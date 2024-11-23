Росіяни часто забувають, що вони самі постраждають внаслідок рішення використати ядерну зброю. Про це пише 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Скільки ядерної зброї у США

Росія хоч і має найбільшу кількість ядерних бойових частин – приблизно 4,4 тисячі, але розгорнутими і готовими до використання є 1710 одиниць. Близько 870 на ґрунтових та шахтних носіях, ще до 640 на підводних човнах (близько 530 міжконтинентальних балістичних ракет наземного та морського базування), а ще 200 – на стратегічній авіації.

У США при запасі у 3,7 тисячі розгорнуто близько 1770 одиниць стратегічного ядерного озброєння. Вони розміщені на 400 міжконтинентальних ракетах шахтного базування Minuteman III та на 294 ракетах Trident II на підводних човнах. По ракетах такого класу США мають перевагу над Росією, але вони мають менше боєголовок на цих ракетах.

Ядерна війна передбачає зустрічний удар. Це означає, що запуск власних балістичних ракет відбувається одразу після фіксації ворожих. У цьому й полягає так зване ядерне стримування.

При цьому пускові райони підводних човнів США у Північному морі до Росії ближче, ніж від російських до США. Ракети США досягнуть цілі раніше, ніж російські.

Крім цього, важливим також є гарантування знищення противника за будь-яких умов. Навіть якщо ворогу вдалось завдати одноосібного ядерного удару. Команду про запуск можна дати за допомогою системи Airborne Launch Control System, яка працюватиме навіть, коли Білого дому не існуватиме.