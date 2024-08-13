Россия подготовила флот для нанесения ядерных ударов по целям в Европе, – FT

Оккупанты подготовили свой флот для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками. В частности, обучали моряков атаковать цели в странах Европы.

Об этом издание сообщило со ссылкой на секретные документы. Журналисты отметили, что в "потенциальном конфликте" с Западом, в частности, членами НАТО, агрессор предполагал нанесение сокрушительных ударов по целям, разбросанных по всей Западной Европе.

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Россия готовила флот к ядерному удару по целям в Европе

Соответственно презентацию для российских офицеров подготовили еще до полномасштабного вторжения в Украину.

Карты целей, расположенных так далеко, как западное побережье Франции и Барроу-ин-Фернесс в Великобритании, подробно описаны в презентации для офицеров, подготовленной еще до полномасштабного вторжения в Украину,

– отметило издание.

В основу эти планы оккупанты составляли в период с 2008 по 2014 год. В них есть список целей для ракет, которые могут нести как обычные боеголовки, так и тактические ядерные. Вражеские офицеры подчеркивают преимущества использования ядерных ударов на ранней стадии.

Также в презентации указано, что страна-агрессор сохранила возможность перевозить ядерное оружие на надводных кораблях. Это, по мнению экспертов, несет в себе значительные дополнительные риски эскалации военного конфликта или аварий.

Кроме того, в документах указано, якобы "высокая маневренность" флота дает ему возможность наносить "внезапные и упреждающие удары" и "массированные ракетные удары с разных направлений". Ядерные боеголовки предназначены для использования "в сочетании с другими средствами поражения для достижения целей России".

Аналитики, изучавшие эти документы, заявили, что они соответствуют тому, как НАТО оценивает угрозы ударов ракет большой дальности, которые могут быть запущены с кораблей российского флота.

Также карты иллюстрируют выборку из 32 целей НАТО в Европе для военно-морских флотов агрессора. Например, цели Балтийского флота в основном расположены в Норвегии и Германии, включая военно-морскую базу в Бергене. А также радиолокационными станциями и объектами подразделений спецназа.

По замыслу Кремля, российский Северный флот должен будет бить по объектам оборонной промышленности, – прежде всего по британской верфи подводных лодок в Барроу-ин-Фернесс.

Интересно, что разработанные Россией сценарии допускают военные конфликты с нынешними союзниками Москвы – Китаем, Ираном, Азербайджаном и КНДР.

Их концепция войны – это тотальная война. Они рассматривают эти штуки (тактические ядерные боеголовки) как потенциально выигрышное оружие. Они захотят их использовать, и они захотят использовать их довольно быстро,

– сказал эксперт по контролю над вооружениями, профессор Миддлберийского института международных исследований в Монтерее Джеффри Льюис.

Также журналисты отметили, что в российских секретных документах упоминается вариант так называемого "демонстрационного удара", – подрыва ядерной боеголовки в "отдаленном районе в период непосредственной угрозы агрессии" перед реальным конфликтом для запугивания Запада. На официальном уровне Россия никогда не признавала, что такие удары предусмотрены военной доктриной.