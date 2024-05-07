Российский публицист из США Андрей Пионтковский сказал 24 Каналу, что это продолжение ядерного шантажа со стороны России. Однако на него дал ответ Эммануэль Макрон, подчеркнув, что у Франции также есть ядерное оружие.
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Запад не намерен капитулировать
В то же время теоретически нельзя исключать, что Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия в Украине.
Однако сейчас принять это решение единолично Путин технически не может. Такого состояния безумия должна достичь достаточно большая группа людей,
– отметил публицист.
Сегодня ни одна угроза России не сработает в отношении Запада, ведь он принял решение нанести поражение России в войне.
Путин постоянно угрожает применением ядерного оружия не потому, что он хочет ликвидировать им как можно больше украинцев. Он их убивает другими видами оружия. Цель ядерного шантажа – заставить Запад капитулировать и повлиять на позицию Украины относительно окончания войны,
– подчеркнул он.
Однако позиция Макрона по войне в Украине, а также принятие предоставления военной помощи Киеву в Конгрессе США свидетельствуют о том, что Запад не намерен капитулировать и не будет заставлять Украину сдаваться.
"В то же время на Путина имеют влияние позиции Китая и Индии относительно его угроз применения ядерного оружия. Поэтому Запад надеется, что и на этот раз Си Цзиньпин и Нарендра Моди снова осудят его ядерные угрозы. В этом смысле на встрече Си и Макрона это наверняка было основной темой обсуждения", – предположил Андрей Пионтковский.
Больше о ядерном шантаже России
- Путин поручил генштабу вооруженных сил России провести учения с применением нестратегического ядерного оружия. Такие действия России являются ответом на "провокационные заявления и угрозы" Москве от западных лидеров.
- К учениям россияне планируют привлечь силы Южного военного округа, авиацию и военно-морской флот.
- Кроме того, российский МИД заявил, что истребители F-16, которые западные партнеры в ближайшее время должны поставить Украине, будут рассматриваться Россией как потенциальные носители ядерного оружия. Россияне отмечают, что эти самолеты были привлечены в "совместных ядерных миссиях" НАТО. Поэтому Москва будет рассматривать предоставление F-16 Украине как "целенаправленную провокацию" со стороны Запада.
- Аналитики американского Института изучения войны предполагают, что использование Россией ядерного шантажа в течение войны направлено на то, чтобы Запад прекратил поставки оружия и техники Украине.
- В то же время в ISW отметили,, что вряд ли Москва применит тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине или в другом месте.