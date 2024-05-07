Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський сказав 24 Каналу, що це продовження ядерного шантажу з боку Росії. Проте на нього дав відповідь Еммануель Макрон, наголосивши, що у Франції також є ядерна зброя.
До теми У США і НАТО оцінили реальність російських погроз щодо ядерної зброї
Захід не має наміру капітулювати
Водночас теоретично не можна виключати, що Владімір Путін може віддати наказ щодо застосування тактичної ядерної зброї в Україні.
Проте зараз ухвалити це рішення одноосібно Путін технічно не може. Такого стану безумства має досягнути достатньо велика група людей,
– зауважив публіцист.
Сьогодні жодна погроза Росії не спрацює щодо Заходу, адже він ухвалив рішення завдати поразки Росії у війні.
Путін постійно погрожує застосуванням ядерної зброї не тому, що він хоче ліквідувати нею щонайбільше українців. Він їх вбиває іншими видами зброї. Мета ядерного шантажу – змусити Захід капітулювати та вплинути на позицію України щодо закінчення війни,
– підкреслив він.
Проте позиція Макрона щодо війни в Україні, а також ухвалення надання військової допомоги Києву в Конгресі США свідчать про те, що Захід не має наміру капітулювати і не буде змушувати Україну здаватися.
"Водночас на Путіна мають вплив позиції Китаю та Індії щодо його погроз застосування ядерної зброї. Тому Захід сподівається, що й цього разу Сі Цзіньпін та Нарендра Моді знову засудять його ядерні погрози. В цьому сенсі на зустрічі Сі та Макрона це напевно було основною темою обговорення", – припустив Андрій Піонтковський.
Більше про ядерний шантаж Росії
- Путін доручив генштабу збройних сил Росії провести навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї. Такі дії Росії є відповіддю на "провокаційні заяви й погрози" Москві від західних лідерів.
- До навчання росіяни планують залучити сили Південного військового округу, авіацію та військово-морський флот.
- Крім того, російський МЗС заявив, що винищувачі F-16, які західні партнери найближчим часом мають поставити Україні, будуть розглядатися Росією як потенційні носії ядерної зброї. Росіяни наголошують, що ці літаки були залучені у "спільних ядерних місіях" НАТО. Тому Москва розглядатиме надання F-16 Україні як "цілеспрямовану провокацію" з боку Заходу.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни припускають, що використання Росією ядерного шантажу впродовж війни спрямоване на те, щоб Захід припинив постачання зброї та техніки Україні.
- Водночас в ISW наголосили на тому, що навряд чи Москва застосує тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні чи в іншому місці.