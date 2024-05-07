Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський сказав 24 Каналу, що це продовження ядерного шантажу з боку Росії. Проте на нього дав відповідь Еммануель Макрон, наголосивши, що у Франції також є ядерна зброя.

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Захід не має наміру капітулювати

Водночас теоретично не можна виключати, що Владімір Путін може віддати наказ щодо застосування тактичної ядерної зброї в Україні.

Проте зараз ухвалити це рішення одноосібно Путін технічно не може. Такого стану безумства має досягнути достатньо велика група людей,

– зауважив публіцист.

Сьогодні жодна погроза Росії не спрацює щодо Заходу, адже він ухвалив рішення завдати поразки Росії у війні.

Путін постійно погрожує застосуванням ядерної зброї не тому, що він хоче ліквідувати нею щонайбільше українців. Він їх вбиває іншими видами зброї. Мета ядерного шантажу – змусити Захід капітулювати та вплинути на позицію України щодо закінчення війни,

– підкреслив він.

Проте позиція Макрона щодо війни в Україні, а також ухвалення надання військової допомоги Києву в Конгресі США свідчать про те, що Захід не має наміру капітулювати і не буде змушувати Україну здаватися.

"Водночас на Путіна мають вплив позиції Китаю та Індії щодо його погроз застосування ядерної зброї. Тому Захід сподівається, що й цього разу Сі Цзіньпін та Нарендра Моді знову засудять його ядерні погрози. В цьому сенсі на зустрічі Сі та Макрона це напевно було основною темою обговорення", – припустив Андрій Піонтковський.

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