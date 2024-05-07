Накануне представитель Пентагона назвал подобные заявления со стороны Кремля примером "безответственной риторики". По его словам, подобные возмутительные тезисы Россия уже неоднократно демонстрировала, поскольку "их видели и раньше".

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Что говорят в НАТО

Как рассказала пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла, в Альянсе в ответ на объявление России о проведении учений с использованием тактического ядерного оружия заявили, что ядерная риторика со стороны страны-агрессора является опасной и безответственной. В то же время по ее словам, Североатлантический альянс продолжает "следить".

Наше коллективное сдерживание и оборона будут продолжать обеспечивать защиту каждого дюйма территории Альянса,

– подчеркнула представительница НАТО.

Чиновница также добавила, что наше государство "имеет право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, и союзники по НАТО будут продолжать это право поддерживать". Впрочем, именно Россия начала эту незаконную войну, поэтому, по мнению спикера, она и должна ее закончить.

В США также недовольны подобными заявлениями

Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга поддержал позицию Пентагона и добавил, что в Вашингтоне считают безответственной риторику Кремля о военных учениях с использованием тактического ядерного оружия.

В то же время Соединенные Штаты по состоянию на сейчас не видят никаких признаков подготовки к применению такого оружия в войне против Украины. В частности, не фиксируют оснований менять позиции собственных ядерных сил в ответ на эти безответственные заявления Кремля.

Риторика России – ядерная риторика – является безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта,

– сказал он.

Что этому предшествовало: коротко