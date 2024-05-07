Накануне представитель Пентагона назвал подобные заявления со стороны Кремля примером "безответственной риторики". По его словам, подобные возмутительные тезисы Россия уже неоднократно демонстрировала, поскольку "их видели и раньше".
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Что говорят в НАТО
Как рассказала пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла, в Альянсе в ответ на объявление России о проведении учений с использованием тактического ядерного оружия заявили, что ядерная риторика со стороны страны-агрессора является опасной и безответственной. В то же время по ее словам, Североатлантический альянс продолжает "следить".
Наше коллективное сдерживание и оборона будут продолжать обеспечивать защиту каждого дюйма территории Альянса,
– подчеркнула представительница НАТО.
Чиновница также добавила, что наше государство "имеет право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, и союзники по НАТО будут продолжать это право поддерживать". Впрочем, именно Россия начала эту незаконную войну, поэтому, по мнению спикера, она и должна ее закончить.
В США также недовольны подобными заявлениями
Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга поддержал позицию Пентагона и добавил, что в Вашингтоне считают безответственной риторику Кремля о военных учениях с использованием тактического ядерного оружия.
В то же время Соединенные Штаты по состоянию на сейчас не видят никаких признаков подготовки к применению такого оружия в войне против Украины. В частности, не фиксируют оснований менять позиции собственных ядерных сил в ответ на эти безответственные заявления Кремля.
Риторика России – ядерная риторика – является безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта,
– сказал он.
Что этому предшествовало: коротко
- Ядерные учения россияне хотят провести как "ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России". Известно, что враг планирует привлечь силы Южного военного округа, авиацию и военно-морской флот.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что ядерный шантаж – это стабильная практика режима Путина. Поэтому эпохальной новости в подобных заявлениях относительно очередных ядерных учений – нет.
- Координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, чтобы уберечь свои войска от поражения западным оружием, Россия просто должна вывести их из Украины.