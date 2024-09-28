Китай, Бразилия и еще десяток стран выступили против ядерных угроз в отношении Украины

Китай и Бразилия сделали совместное заявление, в котором предостерегли от ядерных угроз против Украины. Документ опубликовали в пятницу, 27 сентября, в штаб-квартире ООН во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.

В заявлении звучит призыв воздерживаться от угроз применить оружие массового уничтожения. Его подписали всего 12 стран, о чем сообщает Укринформ.

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Призвали не использовать гражданские объекты как цели войны

Кроме Китая и Бразилии, заявление подписали еще десять стран: Южная Африка, Турция, Индонезия. Алжир, Боливия, Колумбия, Египет, Казахстан, Кения, Замбия.

Мы призываем воздерживаться от применения или угроз применения оружия массового уничтожения, особенно ядерного, химического и биологического,

– говорится в заявлении.

Страны заявили, что гражданская инфраструктура, в частности, ядерные объекты и другие энергетические объекты, не должны быть целями военных операций.

Подписанты в своем заявлении также призвали поддержать "всеобъемлющее и длительное урегулирование сторонами конфликта с помощью инклюзивной дипломатии и политических средств, основанных на Уставе ООН".

В то же время страны в подписанном документе не упоминают России, но, понятно, что соответствующее заявление касается недавних угроз диктатора Владимира Путина по применению ядерного вооружения против неядерных государств.