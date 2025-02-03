"Умом Россию не понять": в ВСУ ответили, может ли Путин применить ядерку по Украине

Россия при каждом удобном случае пытается запугивать Украину и мир применением ядерного оружия. В ВСУ ответили, верят ли они в такую возможность.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью для "Радио Свобода" командующего Сил беспилотных систем ВСУ Вадима Сухаревского. Он отметил, что "умом Россию не понять".

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Надо быть готовым, – Сухаревский

Сухаревский отметил, что недооценивать Россию не стоит

"Это полномасштабная война, и недооценивать противника мы не можем", – подчеркнул он.

Поэтому к возможному ядерному удару нужно быть готовым.

К этому надо готовиться, это надо понимать, и, соответственно, надо быть готовыми. Будет или не будет – это уже другой вопрос,

– сказал командующий СБС.

Он добавил, что "умом Россию не понять", а потому есть "много неизвестных в этом уравнении".

К слову, президент США Дональд Трамп уверен, что сможет уговорить Россию и Китай сократить запасы ядерного оружия. Он заявил о важности денуклеаризации для безопасности всей планеты.