Путин внес в Думу законопроект о приостановлении участия в ДСНВ: его рассмотрят немедленно
Президент России Владимир Путин внес в Думу законопроект о приостановлении участия в ДСНВ. Кремлевские прихвостни пообещали рассмотреть его как можно скорее.
Первый договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений подписали Джордж Буш и Михаил Горбачев в 1991 году в Москве. В нем говорится о лимитах боезарядов, а также средствах их доставки, сообщает 24 Канал.
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Путин внес в Думу законопроект о приостановлении участия в ДСНВ
Во время своего обращения к федеральному собранию Путин объявил о временной остановке участия России в ДСНВ.
Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях,
– заявил кремлевский диктатор.
В то же время он подчеркнул, что страна-террорист как раз приостанавливает участие, а не выходит из договора. Позже глава Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что Путин вынес соответствующий законопроект на голосование. Законопроект вступит в силу со дня его публикации.
"Путин внес в Госдуму проект о прекращении участия в ДСНВ. Проект закона Госдума рассмотрит в среду (22 февраля – 24 канал)", – добавил Володин.
Кроме того, в МИД России заявили, что страна-террорист не будет наращивать ядерный арсенал после приостановления договора. В заявлении ведомства уже традиционно возложили ответственность за решение приостановить действие ДСНВ на США. ️
Что такое СНВ-3 или New STARTЭто последний договор о контроле над вооружениями между США и Россией. Документ был подписан в Праге весной 2010 года на 10-летний срок. 3 февраля 2021 года США продолжили действие New Start. Соглашение предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц, а также до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.
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Украина ответила на очередной ядерный шантаж
В МИД Украины заявили, что Россия продолжает свой ядерный шантаж, направленный на устрашение международного сообщества. Решение России о приостановлении участия в Договоре с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений – это очередной провокационный жест Кремля.
Риторика Москвы относительно возможности применения ядерного оружия неприемлема и ставит под угрозу безопасность всего мира,
– констатировали в украинском МИД.
Поэтому ведомство еще раз призвало мир дать решительный ответ на поведение России – следует немедленно принять меры по противодействию российским манипуляциям ядерным оружием.Обратите внимание! В Вашингтоне уже прокомментировали заявление Путина о выходе из ДСНВ. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал такое решение безответственным. По его словам, несмотря на происходящее в мире, США готовы говорить о возобновлении соглашения по ядерному оружию. Штаты будут внимательно наблюдать за тем, "что на самом деле делает Россия".