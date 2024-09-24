Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что стране-агрессору всегда были присущи теракты и убийства на территории Европы. Диверсионные масштабные операции же остаются маловероятными.

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Как Путин собирается шантажировать Запад

По словам российского оппозиционного журналиста, вероятность терактов, совершенных Россией, на территории Европы существует. Страна-агрессор никогда не оставляла попыток совершить покушение на убийство.

Россия – террористическая страна. Она наследует и оправдывает этот статус,

– отметил Яковенко.

Однако российский оппозиционный журналист объяснил, что определенные масштабные диверсионные акты, например, удары по европейским аэродромам, в которых след России скрыть никак не удастся, все же не состоятся. Это будет означать начало войны с НАТО.

"Несмотря на безумие Путина, я думаю, что прямая война с Альянсом будет очень короткой. Преимущество НАТО в конвенциональном вооружении настолько велико, что Россия будет уничтожена за короткое время", – отметил Яковенко.

Обратите внимание! Связанный с Кремлем политический аналитик Сергей Марков считает, что Россия может рассмотреть возможность удара по местам базирования F-16 в Румынии и Польше.

Российский оппозиционный журналист также рассказал, что ядерную войну российский диктатор точно не начнет из-за того, что он слишком любит свою жизнь и понимает, что такие действия остановят его существование.

Кроме этого, структура в России, которая отвечает за хранение, дислокацию и использование ядерного оружия, тоже понимает, что начало ядерной войны приведет и к их уничтожению.

Вероятность ядерной войны по инициативе Путина очень близка к нулю,

– добавил Яковенко.