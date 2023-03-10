Почему у России такой сильный контроль над ядерной энергией Европы: анализ NYT
Источник:New York Times
Россия буквально доминирует в глобальной цепочке поставок ядерной энергии. Аналитики попытались объяснить, почему контроль над этим видом энергии настолько силен. Что для этого делает Кремль?
Прежде всего, следует отметить, что в России работает гигантская государственная атомная энергетическая компания "Росатом". А еще в 2021 году страна-агрессор была третьим по величине поставщиком урана в Европу. Ее доля составляла 20%.
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Зависимость от России серьезная
Как отмечают журналисты, в первую очередь страдают те страны, которые используют реакторы российского производства. Так, в 5 странах ЕС каждый реактор – в общей сложности их 18 – построен в стране-агрессоре. Следует отметить, что еще два реактора вскоре должны начать свою работу в Словакии. Еще 2 строят в Венгрии. Все это направлено на долгосрочное партнерство с "Росатомом".
Понятно, что полномасштабное вторжение внесло свои коррективы. Некоторые государства Европы стали удаляться от российского рынка ядерной энергии. Так:
- чешская энергетическая компания CEZ подписала контракты с компанией Westinghouse Electric Company в Пенсильвании и французском Framatome на поставку тепловыделяющих сборок для своего завода в Темелине;
- Финляндия отменила проблемный проект с "Росатомом", который предусматривал строительство ядерного реактора, а также наняла Westinghouse для проектирования, лицензирования и поставки нового типа топлива в АЭС в Ловиисе по завершении текущих контрактов;
- Болгария подписала с той же компанией 10-летнее соглашение на поставку топлива для имеющихся реакторов;
- Польша планирует построить свою первую атомную электростанцию, которую оснастят тремя реакторами Westinghouse;
- любопытно, что Словакия и Венгрия также обратились к альтернативным поставщикам топлива.
Украина отдалилась от России с 2014 года
Интересно, что Украина приложила серьезные усилия, чтобы ослабить российское ядерное доминирование. Они начались еще в 2014 году после аннексии Крыма и захвата части Донецкой и Луганской областей.
Тогда в стране приняли решение подписать соглашение с Westinghouse по расширение контракта на поставку топлива. Заметим, что на территории нашего государства работают 15 реакторов советских времен, которые снабжали электроэнергией половину страны.
"Росатом" – ядерный магазин
Журналисты отметили, что "Росатом" – уникально успешный и как бизнес, и как инструмент российского политического влияния. Его эксперты называют "универсальным ядерным магазином". А все потому, что страны могут получить комплексный пакет услуг: материалы, обучение, поддержку, техническое обслуживание, утилизацию ядерных отходов, вывод из эксплуатации и, возможно, самое главное, финансирование на выгодных условиях.
Следует понимать, что сотрудничество всегда долговременно. А все потому, что срок эксплуатации ядерных реакторов составляет от 20 до 40 лет. То есть где-то на такой срок страны становятся зависимыми от России и ее шантажа.
Заметили журналисты, что в лапах России самая большая доля рынка ядерного топлива. Под ее контролем 38% всех мировых мощностей по переработке урана и 46% мощностей по его обогащению. А это важные этапы в производстве пригодного для использования топлива.
Много импортируют США и Франция
Данные Международной энергетической ассоциации свидетельствуют о том, что атомная энергетика США получает до 20% обогащенного урана из России. Обратите внимание, что это максимальный допустимый показатель, указанный в недавнем договоре о нераспространении ядерного оружия.
Известно, что Франция импортирует 15%. Framatome, принадлежащий государственному оператору атомной энергетики компании Électricité de France (EDF), заключил соглашение с "Росатомом" в декабре 2021 года. За каких-то два месяца до полномасштабного вторжения. Журналисты рассказали, что компания договор отказалась комментировать.
Напоследок журналисты напомнили, что Россия раскинула свои щупальца не только в Европе и США. Реакторы, построенные "Росатомом", есть в Китае, Индии, Иране, Армении и Беларуси. Международная энергетическая ассоциация отмечает, что началось строительство первой атомной электростанции в Турции. "Росатому" даже удалось подписать меморандум о взаимопонимании с 13 странами.
Новый отчет журнала Nature Energy свидетельствует, что война России против Украины "подорвет позиции "Росатома" в Европе и вредит его репутации надежного поставщика". В то же время существует вероятность, что глобальная позиция компании "может остаться сильной".