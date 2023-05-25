Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. А вот Москва и Минск, похоже, уже подписали договор о размещении ядерного оружия в Белоруссии.

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Украина должна придерживаться принципов международного права

Подоляк отметил, что взрослое государство – это государство, которое играет по правилам. Украина взяла на себя определенные обязательства. Есть абсолютно четкие договоренности между нашей страной и демократическим миром о том, что мы делаем; как мы делаем; как мы относимся к ядерному оружию и так далее.

Почему нас любят? Почему мы будем увеличивать свою субъектность? Ибо мы строго соблюдаем правила поведения в глобальном мире. Для нас существует конкретика. Есть конвенционная война. Мы в рамках международного права имеем право полностью законно получить любые виды оружия. Приоритетно получить,

– отметил советник главы Офиса Президента Украины.

Украина может закупить все, что угодно; уничтожать все российское на своей территории, включая оккупированную территорию; включая Крым, чтобы не было никаких там обсуждений. И это будет абсолютно поддерживаться всем миром, соблюдающим международное право. В этом мы трудимся. А все остальное – информационные провокации.

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Никто не позволит нарушать международное право

Советник главы Офиса Президента Украины продолжил, что никто не позволит нарушать международное право. И мы тогда не будем иметь морального права, если мы будем добровольно нарушать какие-либо договоренности. Мы тогда не будем иметь морального права сказать: "А давайте ли вы все-таки поставите на место Россию?".

"Она не может угрожать не только Украине, но и всему миру тем, что ломает глобальный ядерный каркас. Ставьте на место. Жестко ставьте. Не бойтесь, мы же показали, что в этой войне не надо бояться. Надо быстро принимать соответствующие решения. Понимаю, что Зеленский не клонирован. Его нет в других странах", – подчеркнул Подоляк.

Он обратился к миру делать и принимать соответствующие решения. Страны же подписывали большое количество меморандумов, межгосударственных договоров, структурных договоров, так или иначе описывающих, что нужно делать в ситуации, когда одна страна демонстративно нарушает ядерный статус. И опять-таки это не про Украину

Подчеркиваю. Передача Украине ядерного оружия также не решает вопрос глобальной ядерной безопасности,

– добавил советник главы Офиса Президента Украины.

По его мнению, это решают две вещи:

Первое – оружие для Украины. Потому что это ускоренная финализация войны.

Второе – оружие для Украины. Потому что это трибунал для России.

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