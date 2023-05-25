Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. А ось Москва та Мінськ, схоже, вже підписали договір про розміщення ядерної зброї в Білорусі.

Важливо Гра в ескалацію: коли та скільки ядерних боєзарядів Росія може розмістити в Білорусі

Україна має дотримуватись принципів міжнародного права

Подоляк зазначив, що доросла держава – це держава, яка грає за правилами. Україна взяла на себе певні зобов'язання. Є абсолютно чіткі домовленості між нашою країною та демократичним світом щодо того, що ми робимо; як ми робимо; як ми ставимося до ядерної зброї і так далі.

Чому нас люблять? Чому ми збільшуватимемо свою суб'єктність? Бо ми суворо дотримуємося правил поведінки в глобальному світі. Для нас існує конкретика. Є конвенційна війна. Ми в рамках міжнародного права маємо право абсолютно законно отримати будь-які види зброї. Пріоритетно отримати,

– зазначив радник голови Офісу Президента України.

Україна може закупити все що завгодно; знищувати все російське на своїй території включно з окупованою територією; включно з Кримом, щоб не було ніяких там обговорень. І це буде абсолютно підтримуватися всім світом, який дотримується міжнародного права. В цьому ми працюємо. А все інше – інформаційні провокації.

Подоляк розповів, чи прагне Україна відновити ядерний статус: дивіться відео

Ніхто не дозволить порушувати міжнародне право

Радник голови Офісу Президента України продовжив, що ніхто не дозволить порушувати міжнародне право. І ми тоді не будемо мати морального права, якщо ми будемо добровільно порушувати якісь домовленості. Ми тоді не будемо мати морального права сказати: "А давайте ви все-таки поставите на місце Росію?".

"Вона не може загрожувати не тільки Україні, але й всьому світу тим, що ламає глобальний ядерний каркас. Ставте на місце. Жорстко ставте. Не бійтеся, ми ж показали, що у цій війні не треба боятися. Треба швидко приймати відповідні рішення. Розумію, що Зеленський не клонований. Його немає в інших країнах", – наголосив Подоляк.

Він звернувся до світу робити та приймати відповідні рішення. Країни ж підписували велику кількість меморандумів, міждержавних договорів, структурних договорів, які так чи інакше описують, що треба робити в ситуації, коли одна країна демонстративно порушує ядерний статус. І знову-таки це не до України

Підкреслюю. Передача Україні ядерної зброї також не розв'язує питання глобальної ядерної безпеки,

– додав радник голови Офісу Президента України.

На його думку, це вирішують дві речі:

Перше – зброя для України. Бо це – пришвидшена фіналізація війни.

Друге – зброя для України. Бо це – трибунал для Росії.

Ядерні погрози Росії: останні новини