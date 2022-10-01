"Думают, что у них есть козырь": какой еще шантаж может применить Кремль

В России практически не осталось ощутимых "козырей", которыми они могут шантажировать Украину и мир. Одна из тем, которую Кремль еще может использовать – это угроза ядерного удара.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Ярослав Божко. По его словам, после недавней попытки аннексии оккупированных территорий Украины Путин не получил никаких новых "козырей". Они будут эксплуатировать "старые" темы.

На тему Насколько реален "ядерный аргумент" Кремля в эти минуты: эксперт допустил вероятность

Чем Кремль может шантажировать Украину и мир

По мнению Божко, Кремль до сих пор использует мобилизацию как собственный "козырь". Если в Украине считают, что этот процесс в России проваливается, то оккупанты думают по-другому. Для них эта мобилизация только начинается.

Определенным образом, для российского руководства эта мобилизация еще не начиналась. Они только начали грести людей. Кто потерялся, кто убежал. Они ее еще не используют как "отыгранный козырь",

– отметил Божко.

Другая тема – ядерный шантаж и возможное применение тактического ядерного оружия. Но если оккупанты ее используют, то эскалация в войне поднимется чрезвычайно высоко.

На каких темах Кремль может и дальше шантажировать Украину и мир – рассказывает Божко: смотрите видео

Кроме этих двух тем, у Кремля есть еще несколько мелких точек влияния. Они могут угрожать отказаться поставлять энергоносители на Запад. Или попытаются сорвать "зерновое соглашение" ударами по Одессе или восстановлением морской блокады, хотя сомнительно, что они на это сейчас способны.

Это хорошо объясняет, почему Путин в последнее время часто говорит о теме продовольствия, которую Запад обманул. Это также возможная точка воздействия. А в общем у них не осталось стратегически ощутимых "козырей", которые есть в поле нашего зрения,

– подчеркнул Божко.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус спрогнозировал, когда Вооруженные Силы Украины смогут зайти на территорию временно оккупированного Крыма. По его мнению, это возможно даже до конца 2022 года. Однако нужно, чтобы совпало несколько важных факторов.