Про це 24 каналу розповів політолог Ярослав Божко. За його словами, після нещодавньої спроби анексії окупованих територій України Путін не отримав ніяких нових "козирів". Вони будуть експлуатувати "старі" теми.

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Чим Кремль може шантажувати Україну та світ

На думку Божка, Кремль досі використовує мобілізацію як власний "козир". Якщо в Україні вважають, що цей процес в Росії провалюється, то окупанти думають по-іншому. Для них ця мобілізація лише починається.

Певним чином для російського керівництва ця мобілізація ще не починалася. Вони тільки почали гребти людей. Хтось загубився, хтось втік. Вони її ще не використовують як "відіграний козир",

– зазначив Божко.

Інша тема – ядерний шантаж та можливе застосування тактичної ядерної зброї. Та, якщо окупанти її використають, то ескалація у війні підійметься надзвичайно високо.

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Окрім цих двох тем, Кремль має ще кілька дрібних точок впливу. Вони можуть погрожувати відмовитися постачати енергоносії на Захід. Або ж спробують зірвати "зернову угоду" ударами по Одесі чи відновленням морської блокади, хоч сумнівно, що вони на це зараз здатні.

Це добре пояснює, чому Путін останнім часом часто говорить про тему продовольства, що його Захід одурив. Це так само можлива точка впливу. А в загальному в них не залишилося стратегічно відчутних "козирів", які є в полі нашого зору,

– наголосив Божко.

Додамо, колишній директор ЦРУ Девід Петреус спрогнозував, коли Збройні Сили України зможуть зайти на територію тимчасово окупованого Криму. На його думку, це можливо навіть і до кінця 2022 року. Однак потрібно, щоб збіглося кілька важливих факторів.