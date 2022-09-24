Глава Китаю Сі Цзіньпін є лояльною і близькою до армії фігурою, що зменшує шанси на військовий переворот. Про це 24 каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

Зверніть увагу Ціни на нафту повернулися до зростання: яку роль зіграли Китай та Британія

Чи був переворот

Експерт зазначив, що якби у КНР був би військовий переворот, то першоджерелом про те, що це відбулося, не стали б облікові записи у Twitter, а безпосередньо хід події у Пекіні.

Це могло б бути блокування військами урядового кварталу, перестрілки або якийсь палацовий переворот, про який ніхто не буде зливати інформацію неверифіковним медіа, або маловідомим англомовним Twitter-акаунтом. Чисто технічно це не виглядає як військовий переворот, тому що у нього були б зовсім інші зовнішні вияви,

– пояснив оглядач.

На його думку, усунення Сі Цзіньпіна від влади стало б новиною, яка "струснула б світ одразу".

"Це було б значно гучніше, ніж навіть вбивство путіна. КНР має значний вплив у світі, тому ми негайно побачили б прямі наслідки цього", – додав політолог.

Радимо У разі нападу Китаю на Тайвань: що пообіцяли три найбільші банки США

Він вважає, що всі повідомлення щодо можливого військового перевороту в КНР "абсолютно нічим не обґрунтовані".

"Все через те, що чинний керівник Китаю Сі Цзіньпін є достатньо лояльним до армії державним керівником. Його можна назвати навіть вихідцем з військових кіл, тому що він колись лобіював заміну воєнних округів в КНР на бойові, збільшення фінансування оборонки й нарощування військових можливостей Національно-визвольної армії Китаю (НВАК), – підкреслив Божко.

Чи буде переворот у КНР: дивіться відео

Військові – під контролем

Фахівець розповів, що військова верхівка КНР повністю підконтрольна політичному керівництву, що теж зменшує шанси на військовий переворот.

НВАК не є політично самостійною. Вона, як і радянська армія – контролюється партійними структурами через головне політичне управління й інститути політруків. У законі про національну оборону прописали можливість відсторонення офіцерів, які ідеологічно нелояльні. Тому партія має жорсткі механізми контролю,

– вказав експерт.

За його словами, армія також контролюється Міністерством публічної безпеки, яке за своєю спрямованістю діяльності є автономною структурою армії.

"Дуже часто говорять, що очільник північного військового округу Лі Чуань міг очолити цей військовий переворот. Я так само це розглядаю як якусь химеру і спекуляцію. Його округ знаходиться на півночі Китаю. Туди не входить столиця країни, тому що Пекін – це центральний військовий округ", – зауважив оглядач.

Читайте також Домовляється про відставку путіна, – Жданов пояснив, навіщо патрушев поїхав в Китай

Він підкреслив, що посада очільника військового округу не є "надвисокою", тому що у структурі військ є Центральна військова рада КНР, яка є і партійним, і військовим механізмом оборони, а також альтернативним органом влади, щоб контролювати державу, коли політичні органи на це не здатні.

"Сама конструкція розбудови китайського суспільства, держави та армії дають нам підстави говорити, що для перевороту тут не вистачає підстав і причин, тому що в цій історії Сі Цзіньпін значно ближчий до армії, ніж його певні недоброзичливці, які будуть скоріше представниками комуністичної партії, ніж армійцями", – переконаний Божко.

Хто зацікавлений у перевороті

Експерт констатував, що найбільш вірогідними "інтересантами" можливого військового перевороту у КНР є спецслужби Тайваню або США.

Переміщення техніки й "no fly zone" можуть бути пов'язані з навчаннями, які проводить КНР у відповідь на загострення стосунків з Тайванем. КНР одразу розпочала проводити масові навчання флоту й авіації та стрільби. Водночас існують інформаційні інструменти у США та інших держав, які дозволяють трактувати ці заходи як нестабільність у Китаї,

– резюмував оглядач.

"Державний переворот" у КНР: що відомо

У соцмережах активно поширюються чутки про військовий переворот у Китаї та арешт голови КНР Сі Цзіньпіна та інших керівників країни. Підтвердженням цього може бути масове скасування авіарейсів, повідомляє видання The Epoch Times. За його інформацією, 21 вересня у країні скасували 9583 авіарейси всередині Китаю.

Китайська правозахисниця Дженіфер Цзен опублікувала у своєму Twitter відеозапис від 22 вересня, на якому військова техніка рухається у бік Пекіна. Колона завдовжки 80 км простяглася від округу Хуанлай неподалік китайської столиці до міста Чжанцзякоу в провінції Хебей.

Такі чутки розповсюджуються на тлі майбутнього 20-го з'їзду Комуністичної партії Китаю, який розпочнеться 16 жовтня. З'їзд визначить політичне життя Китаю, розподіл влади у Компартії Китаю на найближчі п'ять років, а також питання продовження повноважень лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Вас також може зацікавити – що задумав Сі Цзіньпін: дивіться відео