Выполнит ли российская армия приказ в случае применения ядерного оружия: мнение Яковенко

Запад четко продемонстрировал, что не боится ядерного шантажа России. Путину жестко намекнули, что в случае такого удара его физически ликвидируют.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, Путин угрожал "ядерной кнопкой" в течение длительного времени. Но на Западе жестко ответили на подобные угрозы Путина.

К теме У них нет другого выхода, как сдаться: у каких стран Россия может попросить помощи

Запад больше не боится, но, конечно, в чем-то опасается. Логика, по которой у Путина есть ядерная бомба, ему нужно дать все, что он захочет… Она не проходит. Если только Путин замахнется ядерной бомбой, он будет уничтожен. Просто персонально уничтожен,

– отметил Яковенко.

Сомнительно, что военные выполнят такой приказ Путина

Как отмечает Яковенко, есть еще одно условие, по которому тот относится к ситуации с ядерным шантажом от Путина без паники, но с осторожностью. Он подчеркивает – это не инсайд.

Когда Яковенко был причастен к еще советской армии и хорошо знал о так называемом "12 управлении", которое занимается эксплуатацией ядерного арсенала. Это действительно серьезная структура, где есть специальная защита от "глупых решений".

"12 управления" – очень серьезная структура, в которой есть защита от дурака. Не только технический, чтобы не было случайных ситуаций, но и кадровый характер. Там работают очень серьезные люди, которые сомневаюсь, что выполнят такой приказ. Это самоубийство,

– считает Яковенко.

Сюда следует добавить и конфликт между Путином и российской армией. Диктатор пытается столкнуть на них все неудачи во время войны против Украины, хотя до начала вторжения некоторые оккупанты отмечали, что войска не готовы к таким боевым действиям.

Выполнит ли российская армия приказ о применении ядерного оружия – мнение Яковенко: смотрите видео

Добавим, как отметил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, теоретически Россия может использовать ядерное оружие, однако оно скорее средством стратегического сдерживания. Если оккупанты попробуют им ударить, то лишь ускорят распад России.

Он прогнозирует, что до конца этого года у Украины еще будут значительные победы. А уже в конце весны – к лету все должно завершиться. Тогда вооруженные силы выйдут на границы 1991 года.