Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. По его мнению, будущие успехи Вооруженных Сил могут вынудить Россию повторно начать ядерный шантаж.

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Исчезла ли угроза теракта на ЗАЭС

На Запорожской АЭС остаются более 500 россиян, в том числе и специалисты по ядерной энергетике. Продолжается и скрытое минирование, ведь наблюдателей МАГАТЭ не допускают на все локации станции.

"Уверен, что Россия еще не раз будет использовать ЗАЭС как объект ядерного шантажа. Они могут пойти на это, чтобы как-то сдержать украинское контрнаступление", – убежден депутат.

Хронология событий на ЗАЭС

Оккупанты начали проводить первые провокации в Энергодаре еще осенью 2022 года. Однако по-настоящему ситуация на ЗАЭС накалилась в июне, после подрыва Каховской ГЭС.

Россияне решили воспользоваться обмелением Днепра и дополнительно заминировали охлаждающий пруд вблизи АЭС. В то же время, Россия отказалась остановить работу станции, переведя 5 реактор в режим холодной остановки.

В 20-х числах июня угроза теракта стала вполне реальной: об этом начали предупреждать украинские чиновники и даже Совет Безопасности ООН.

Россия продолжала нагнетать ситуацию, обвиняя Украину в планировании теракта. Однако после напряженной ночи на 5 июля ситуация на ЗАЭС стабилизировалась.

Аскад Ашурбеков о ситуации на Юге: смотрите видео

Какая ситуация на Запорожье