Польша не исключает участие войск НАТО в войне в Украине после ядерного удара россии
Источник:RMF24
Россия продолжает угрожать ядерным оружием. На это уже отреагировали в МИД Польши.
Мир решительно ответит на возможную ядерную атаку на Украину, которой угрожает россия. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
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НАТО может принять участие в войне в Украине
Рау заявил, что НАТО может ударить по россии ракетами и авиацией, если она применит ядерное оружие против Украины.
По его словам, в случае возможного ядерного удара ответ стран НАТО, вероятно, "свелся бы к общепринятому ответу в Украине" и был бы таким, каким его представил Джейк Салливан (советник президента США по национальной безопасности – 24 канал).
Глава МИД Польши добавил, что при таком сценарии нельзя исключать ввод войск НАТО на территорию Украины. Впрочем, это не будет являться необходимой процедурой, поскольку могут применяться обычные вооружения – авиация или ракеты.
Ядерный шантаж россии: последние новости
- Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан прокомментировал ядерные угрозы со стороны россии. По его словам, к этому нужно "отнестись очень серьезно, ведь это вопрос первоочередной важности".
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на ядерные угрозы путина и подчеркнул, что россия не может иметь права на такое оружие.
- Также украинский лидер заявил, что россияне уже используют ядерное оружие против Украины. Поскольку они заняли крупнейшую станцию Европы (Запорожская АЭС – 24 канал) и используют ее для угроз.
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