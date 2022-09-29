Польша не исключает участие войск НАТО в войне в Украине после ядерного удара россии

Россия продолжает угрожать ядерным оружием. На это уже отреагировали в МИД Польши.

Мир решительно ответит на возможную ядерную атаку на Украину, которой угрожает россия. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

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НАТО может принять участие в войне в Украине

Рау заявил, что НАТО может ударить по россии ракетами и авиацией, если она применит ядерное оружие против Украины.

По его словам, в случае возможного ядерного удара ответ стран НАТО, вероятно, "свелся бы к общепринятому ответу в Украине" и был бы таким, каким его представил Джейк Салливан (советник президента США по национальной безопасности – 24 канал).

Глава МИД Польши добавил, что при таком сценарии нельзя исключать ввод войск НАТО на территорию Украины. Впрочем, это не будет являться необходимой процедурой, поскольку могут применяться обычные вооружения – авиация или ракеты.

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