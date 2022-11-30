Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер Леонид Невзлин. По его словам, американцы очень переживают, чтобы мир не разбалансировался, ведь сбалансировался он после того, как они применили ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки – тогда мир понял, что это вообще такое, а Япония подписала капитуляцию.

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"Красные линии" Путина и США совпадают

Так что в мозгу американцев проходит "красная линия". Она состоит в том, что никто не должен применить ядерное оружие, иначе будет разбаланс. Мол, мы не собираемся, и они не должны.

Что не менее важно, такая красная линия есть не только у США, но и у Путина – он понимает, что туда заходить нельзя. Однако некоторые люди в России ядерный шантаж поддерживают, и они надеются, что Путин будет не только угрожать Украине и Западу, но действительно нанесет удар.

Присутствие таких людей в России недавно продемонстрировала и пропагандистка Маргарита Симоньян, которая в очередной раз пришла на шоу к Соловьеву, и начала рассказывать, что России ничего не остается, кроме как бомбить Украину, потому что в противном случае – Гаага будет для всех. Также она добавила, что общается со многими людьми, в том числе из высшего руководства, и ей очень жаль, что они боятся, что о них подумают "там".

Как объяснил Невзлин, ее слова показывают, что Симоньян понимает эту "красную линию" Путина, но она все же пытается давить на него, мотивировать – мол, давайте все-таки бросим ядерную бомбу.

Запад должен бы действовать

Оппозиционер отметил, что у Путина пока хватает ума не идти на эти провокации, и он еще полностью не чувствует себя крысой в углу. Более того, он действительно еще не полностью в углу и еще может отыграть хотя бы что-то в своей жизни.

Кроме того, в его ближайшем окружении, по крайней мере, среди тех, кто имеет отношение к военному делу, вероятно, нет никого, кто хотел бы применить ядерное оружие – ни Ковальчук, ни Пригожин, ни Кадыров, ни Золотов, ни Герасимов, ни Суровикин, хотя он может, но понимает, чем это кончится.

По мнению Невзлина, в этом и заключается взаимный тупик Запада и Путина, из-за которого так долго страдает Украина. Ведь Путин сам говорит, что "украинцы – это люди на мясо, которых использует Запад в своей войне с Россией", он говорит, что на самом деле воюет не с Украиной, а с Западом, НАТО, США и так далее.

Извините, но если он уже сказал, что объявил войну Западу, можно ему на это ответить? Украине он войну не объявлял, он назвал это "специальной военной операцией", а Западу объявил. А Запад снова молчит,

– заметил Невзлин.

Он добавил, что таким образом наши партнеры "съели" упреки Путина, а он снова чувствует себя прекрасно, поскольку его шантаж проходит. И пока так будет происходить, будут оставаться проблемы.

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