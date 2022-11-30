Про це 24 каналу розказав російський опозиціонер Леонід Невзлін. За його словами, американці дуже переймаються, щоб світ не розбалансувався, адже збалансувався він після того, як вони застосували ядерну зброю в Хіросімі і Нагасакі – тоді світ зрозумів, що це взагалі таке, а Японія підписала капітуляцію.

Зверніть увагу Росія уникає перемовин із США щодо контролю за ядерною зброєю, – Держдеп

"Червоні лінії" Путіна і США збігаються

Тож у мозку американців проходить "червона лінія". Вона полягає у тому, що ніхто не повинен застосувати ядерну зброю, інакше буде розбаланс. Мовляв, ми не збираємося, і вони не повинні.

Що не менш важливо, така "червона лінія" є не лише у США, а й у Путіна – він розуміє, що туди заходити не можна. Однак деякі люди в Росії ядерний шантаж підтримують, і вони сподіваються, що Путін не лише погрожуватиме Україні та Заходу, а й справді завдасть удару.

Присутність таких людей у Росії нещодавно продемонструвала і пропагандистка Маргарита Симоньян, яка вчергове прийшла на шоу до Соловйова, і почала розповідати, що Росії нічого не залишається, аніж бомбити Україну, бо в іншому випадку – Гаага буде для всіх. Також вона додала, що спілкується з багатьма людьми, зокрема з вищого керівництва, і їй дуже шкода, що вони бояться, що про них подумають "там".

Як пояснив Невзлін, її слова показують, що Симоньян розуміє цю "червону лінію" Путіна, але вона все ж намагається тиснути на нього, змотивувати – мовляв, давайте все-таки кинемо ядерну бомбу.

Захід мав би діяти

Опозиціонер зауважив, що у Путіна поки що вистачає розуму не йти на ці провокації, і він ще повністю не почувається щуром в кутку. Ба більше, він дійсно ще не повністю в кутку і ще може відіграти хоча б щось у своєму житті.

Крім того, у його найближчому оточенні, принаймні серед тих, хто має стосунок до військової справи, ймовірно, немає нікого, хто хотів би застосувати ядерну зброю – ані Ковальчук, ані Пригожин, ані Кадиров, ані Золотов, ані Герасимов, ані Суровікін, хоча він може, але розуміє, чим це закінчиться.

На думку Невзліна, у цьому і полягає взаємний глухий кут Заходу і Путіна, через який так довго страждає Україна. Адже Путін сам говорить, що "українці – це люди на м'ясо, яких використовує Захід у своїй війні з Росією", він каже, що насправді воює не з Україною, а із Заходом, НАТО, США і так далі.

Вибачте, але якщо він вже сказав, що оголосив війну Заходу, то можна йому на це щось відповісти? Україні він війну не оголошував, він назвав це "спеціальною військовою операцією", а Заходу оголосив. А Захід знову мовчить,

– зауважив Невзлін.

Він додав, що таким чином наші партнери "з'їли" закиди Путіна, а він знову почувається прекрасно, оскільки його шантаж проходить. І поки так буде відбуватися, залишатимуться проблеми.

Повний стрім з Леонідом Невзліним: дивіться відео

Росіяни випускають по Україні ракети з "ядерного арсеналу"