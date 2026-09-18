"Необратимый процесс": в КНДР резко отреагировали на призывы МАГАТЭ относительно ядерного статуса

Северная Корея официально отказалась реагировать на призывы Международного агентства по атомной энергии о денуклеаризации и заявила об окончательном закреплении своего ядерного статуса. В Пхеньяне подчеркивают, что ядерный арсенал необходим стране для сдерживания внешних угроз и обеспечения безопасности.

Как сообщает северокорейское государственное информационное агентство KCNA, соответствующее заявление сделала сестра лидера Северной Кореи и член ЦК Трудовой партии Ким Е Чжон.

Что говорят в КНДР о ядерном статусе?

Она высказалась по поводу призывов к денуклеаризации на 70-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии и раскритиковала обвинения в нарушении резолюций Рады Безопасности ООН.

Статус КНДР как ядерного государства является необратимым и неизменным,

– подчеркнула Ким Е Чжон.

Она подчеркнула, что любые требования об отказе от ядерного арсенала являются бессмысленной чепухой, на которую Пхеньян не планирует реагировать. По ее словам, позиция страны закреплена на всех уровнях.

Независимо от возражений враждебных сил, реальность, в которой ядерный статус КНДР окончательно закреплен физически и юридически, никогда не изменится. Никто и ничто не сможет обратить вспять изменение в силе и позиции КНДР и сдержать ее в будущем,

– заявила Ким.

Она также добавила, что ядерное оружие необходимо стране якобы исключительно для сдерживания внешних угроз и обеспечения мира и безопасности.

Со своей стороны МАГАТЭ ранее неоднократно призывало КНДР полностью отказаться от ядерного оружия и соответствующих программ, а также строго соблюдать резолюции Рады Безопасности ООН.

Как уже сообщалось на нашем сайте, международные наблюдатели и МАГАТЭ также зафиксировали, что КНДР построила новый объект по обогащению урана.

Напомним, ранее Ким Чен Ын ввел в состав флота КНДР новый эсминец "Кан Гон" водоизмещением 5 тысяч тонн. По словам северокорейского лидера, корабль станет частью системы ядерного реагирования страны и может использоваться для запуска различных типов ракет.