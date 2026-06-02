30 лет назад Украина потеряла ядерный статус: в Россию были вывезены последние ядерные боеголовки

В этом году исполняется 30 лет с момента, когда Украина окончательно потеряла свой ядерный статус. 2 июня 1996 года с ее территории в Россию были вывезены последние ядерные боеголовки, что завершило процесс ядерного разоружения, начатый после распада СССР.

Эта дата стала финальной точкой в истории ядерного наследия Украины и закрепила ее безъядерный статус на международном уровне. 24 Канал рассказывает, как происходил процесс разоружения ядерного потенциала Украины.

Какой ядерный арсенал имела Украина?

Украина унаследовала третий в мире ядерный арсенал после распада Советского Союза в 1991 году. Речь идет об около 1734 стратегических боеголовок и соответствующей инфраструктуре.

Впрочем, уже через несколько лет было принято решение о полном ядерном разоружении. 16 ноября 1994 года был принят закон о присоединении Украины к договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года, в 1996 году боезаряды вывезли в Россию, а к 2001-му демонтировали все пусковые шахты.

Подробнее остановимся на документе, который стал одним из ключевых в процессе ядерного разоружения Украины и, как следствие, широкомасштабного вторжения российской армии в Украину – Будапештском Меморандуме.

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия – это международное соглашение, подписанное 5 декабря 1994 года между Украиной, Россией, Великобританией и США. Оно предусматривало гарантии безопасности Украины в обмен на ее отказ от ядерного статуса и присоединение к режиму нераспространения ядерного оружия.

Перед этим в январе того же года США и Россия пообещали гарантии безопасности, которые были менее существенными, чем гарантии, которые хотела Украина, но большими, чем Россия ранее была готова предоставить. Тогда Киев приобрел политический статус как равноправный партнер по отношению к Вашингтону и Москве.

Уже 2 июня 1996 года Украина окончательно утратила ядерный статус. Тогда начался процесс вывоза ядерных боеголовок на территорию России в рамках договоренностей о разоружении.

Может ли Украина вернуть себе статус ядерной державы?

Напомним, что 17 октября 2024 года президент Владимир Зеленский во время выступления в Брюсселе заявил, что Будапештский Меморандум и подобные международные договоренности фактически не сработали как гарантия безопасности для Украины. По его словам, ни одна из ключевых соглашений не смогла предотвратить войну, а Украина стала фактически единственным государством, которая отказалась от ядерного оружия, и на которую впоследствии напала Россия.

Зеленский также подчеркнул, что нынешняя реальность лишь доказывает неэффективность таких гарантий, а также отметил, что сейчас выбор стоит между надежным союзом безопасности НАТО или возвращением к идее ядерного сдерживания.

В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "У нас получается так, какой же выход? Или у Украины будет ядерное оружие – и это для нас защита – или мы должны иметь какой-то альянс". Кроме НАТО на сегодня мы не знаем действенные альянсы,

– сказал глава государства.

Заметим, что дискуссии о восстановлении ядерного потенциала Украины активизировались в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и начала наращивать военное присутствие на востоке Украины. Впоследствии это переросло в вооруженную агрессию и попытки захвата части Донецкой и Луганской областей.

Впрочем, несмотря на различные заявления политиков, президент Зеленский не озвучивал намерений по восстановлению ядерного статуса Украины. В то же время тогдашний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании Совета Безопасности ООН отметил, что Украина не планирует возвращаться к ядерному потенциалу.

Заметим, что в апреле 2026 года Зеленский заявил, что отказ Украины от ядерного оружия в 1994 году был несправедлив. Он считает, что страна получила недостаточно из-за решения отказаться от ядерного оружия, тогда как присоединение к НАТО могло бы стать минимальной компенсацией. Также глава государства добавил, что такое решение было ошибкой не только Украины, но и других подписантов меморандума. Ядерные государства-подписанты должны были бы предоставить Киеву зонтик безопасности, однако этого не произошло.

Что мешает Украине получить ядерный статус?

Сейчас получение Украиной ядерного оружия осложнено рядом факторов. Прежде всего речь идет о времени. Создание полного ядерного цикла требует построения соответствующей инфраструктуры, в частности мощностей по обогащению урана, разработки боезаряда и носителей, а также технологий, способных преодолеть современные системы ПРО – и все это может занять годы.

Не менее важны финансовые затраты и технологические ограничения, поскольку фактически Киеву пришлось бы начинать с нуля, несмотря на имеющийся опыт в ядерной отрасли. Отдельно стоит и правовой аспект. Украина до сих пор является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия с 1994 года, что накладывает соответствующие международные обязательства.