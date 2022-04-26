Ядерный терроризм со стороны России продолжается: защитники Украины вспомнили трагедию Чернобыля

26 апреля весь мир отмечает годовщину Чернобыльской трагедии. Через 36 лет после взрыва реактора на Чернобыльской АЭС, унесшего жизни тысячи человек, мир снова оказался в шаге от ядерной катастрофы.

В первый день войны россиянам удалось захватить Чернобыльскую АЭС. Следовательно, работники станции стали, фактически, заложниками оккупантов. И были вынуждены работать без пересменки все время, пока там были российские захватчики. Это могло привести к катастрофе, потому что люди работали под постоянным давлением и без нормального отдыха. И цена ошибки в таких условиях была бы достаточно большой.

"Российские оккупанты удерживали в заложниках работников ЧАЭС, уничтожали системы мониторинга и контроля станции, поставив человечество во второй раз перед необратимыми катастрофическими последствиями, совершив попытку акта ядерного терроризма. Благодаря героическим и самоотверженным действиям Вооруженных Сил Украины 13 апреля 2022 года была освобождена от российских оккупантов-террористов – отметили в Генштабе ВСУ.

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Однако в плену до сих пор находятся те военные, которые защищали ЧАЭС во время атаки. После отступления россиян они забрали их с собой.

"Сегодня в плену агрессора находятся 168 защитников станции, которые достойно выполняли свой военный долг, не отступив перед рашистским нашествием, сохраняя ответственность оградить весь мир от возможных последствий", – напомнили в Нацгвардии.

Правда, своими действиями россияне подвергли опасности и свои жизни. Некоторые из них навсегда это запомнят и почувствуют на себе вполне. Ведь на территории Зоны отчуждения российские войска рыли окопы, чем подвергли себя воздействию радиации.

"В этих действиях можно найти маленький позитив, ведь, окопаясь в рыжем лесу и затем покидая нашу территорию, они забрали часть радиации с собой и, возможно, немного очистили нашу землю от нее", – отметили в киевской ГСЧС.

Так же оккупанты захватили и Запорожскую АЭС. При этом во время атаки на ЗАЭС устроили бой и стрельбу, в том числе из тяжелой техники, чем тоже могли привести к катастрофе.

О некоторых параллелях между Чернобыльской катастрофой и тем, к чему могли привести россияне, рассказывают украинские защитники.

"Российские оккупанты поставили мир на грань новой ядерной катастрофы. Они захватили атомные объекты в Украине, четко зная, что любой выстрел или технологический сбой могут привести к миллионам жертв. Персонал ЧАЭС работал под дулами вражеских танков и автоматов. Наихудшего сценария удалось избежать, аж пока станция не вернулась под контроль украинских защитников. Но "ядерный терроризм" со стороны России до сих пор продолжается. А работники украинских АЭС делают все возможное, чтобы мирный атом таким и оставался", – отметили в Службе безопасности Украины.

"Безжалостность, которую оккупант демонстрирует на нашей земле, убивая ни в чем не повинных людей, разрушая жилые дома и гражданскую инфраструктуру, сегодня – это жуткая реальность. Россияне, своими бессмысленными действиями в Зоне отчуждения, а также на территории Запорожской АЭС, чуть не повторили в этой войне то, что произошло в далеком 1986 году – техногенную катастрофу на Чернобыльской атомной электростанции", – отметили украинские спасатели.

О ядерной безопасности Украины и мира подчеркнула и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она напомнила, что в соответствии с Женевскими конвенциями атомные электростанции и другие объекты повышенной опасности не должны подвергаться нападению. Но Россия пренебрегла этим. И кремлевские пропагандисты неоднократно отмечают возможность применения против Украины ядерного оружия.

Она привела и другие примеры, которые могут вызвать ядерную катастрофу. Среди прочего это и хищения на Чернобыльской АЭС оккупантами. А также то, что судьбу Запорожской АЭС "решают рашисты на танках и с автоматами".

В то же время россияне не считаются даже со своими, ведь 26 апреля над ЗАЭС пролетели две крылатые ракеты, которые оккупанты выпустили в сторону Запорожья. Учитывая, что оккупанты неоднократно промахивались во время своих обстрелов, попадая в гражданские объекты, это была угроза, что одна из таких ракет могла бы попасть и в ЗАЭС.

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"Такие действия страны-агрессора не что иное, как ядерный терроризм. Призываю мировое сообщество не допустить повторения Чернобыльской катастрофы, которая может разрушить жизнь поколений народов Украины и стран Европы и принять все возможные меры для прекращения боевых действий России в Украине", – призвала Людмила Денисова.

Стоит отметить, что в рядах Вооруженных Сил Украины до сих пор проходят службу и работают несколько сотен участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые более двухсот дней и ночей участвовали в сооружении объекта "Укрытие".