"Трусливый ничтожество": психиатр ответил, почему Путин не применит ядерное оружие

Российский президент Владимир Путин постоянно угрожает ядерным ударом. Однако известный психиатр предположил, мог бы он действительно применить это оружие.

Психиатр Семен Глузман объяснил, действительно ли Владимир Путин может использовать ядерное оружие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на проект "Наедине".

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Путин настоящий садист

По словам Глузмана, Владимир Путин настоящий садист, но в то же время трус. К таким выводам его натолкнули постоянные ядерные угрозы Путина.

Психиатр считает, что он всегда был негодяем, однако он также имеет характер труса. По словам Глузмана, Путин не решится использовать ядерное оружие для своей победы и уничтожения Украины.

Я не думаю, что Путин решится использовать ядерное оружие. Это несерьезные разговоры. Он может и хотел бы, но он трусливый ничтожество,

– подчеркнул он.

По словам психиатра, российский президент только угрожает, однако что будет, мы не знаем, и как будет – тем более.

Также Семен Глузман также объяснил поведение россиян обычным примером из прошлого. По его словам, когда одна журналистка в начале полномасштабной войны спросила, почему россияне не протестуют, то он ответил, что когда они со Стусом сидели в одной камере, то ваши родители не выходили на протесты, потому что они боялись и россияне боятся.