"Терпение не безгранично": в Кремле вновь угрожают ядерными ударами по Киеву и объектам НАТО

Заместитель председателя Рады безопасности России Дмитрий Медведев заявил о готовности России применить ядерное оружие против Киева и объектов НАТО. По его словам, терпение Кремля в отношении действий Украины и Запада якобы подходит к концу.

Об этом он заявил в интервью российскому СМИ "Ведомости".

Что говорят в Кремле о ядерном оружии?

Заместитель председателя Рады безопасности России Дмитрий Медведев утверждает, что Россия может нанести сокрушительный удар по украинской столице и военным объектам Североатлантического альянса.

Российский чиновник обвинил западные страны в сознательном обострении ситуации и попытках поставить мир на грань третьей мировой войны.

Мы осознаем свою ответственность за судьбу человечества и всеми силами стремимся предотвратить глобальную катастрофу. Но наше терпение не безгранично,

– заявил Медведев.

Он также добавил, что ядерное оружие России может быть применено в определенных случаях в соответствии с обновленной доктриной. По словам чиновника, крайний вариант остается на случай, когда другие средства перестанут действовать.

Напомним, ранее в Госдуме России прозвучали угрозы применить тактическое ядерное оружие против Украины. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что в случае необходимости Россия якобы "обязана" применить ядерное оружие. Для оправдания ядерных ударов он также упомянул атомные бомбардировки Японии США в 1945 году.

В свою очередь, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не ожидает применения Россией ядерного оружия против Украины. По его словам, во время встречи с министром иностранных дел Китая он поднял вопрос о возможном ядерном ударе, на что представитель Пекина заверил, что Китай не допустит такого сценария. Стубб считает позицию Китая важным фактором сдерживания России и убежден, что ядерное оружие применено не будет.