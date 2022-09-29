Демонстративно, – Арестович предположил, куда россияне могут ударить ядерным оружием

Как сам владимир путин, так и в кремле, регулярно угрожают ядерным ударом. Советник Офиса Президента предположил, куда враг может направить свое оружие.

Во время эфира с Марком Фейгиным Алексей Арестович отметил, что россияне могут нанести демонстративный ядерный удар. А их целью может стать освобожденный летом остров Змеиный.

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Удар по Змеиному будет демонстративным

Арестович в разговоре с российским правозащитником напомнил о позиции США. Он подчеркнул, что Байден и другие уже предупредили о возможных последствиях. Если диктатор из кремля использует ядерное оружие, то сразу же получит решительный ответ.

В то же время, в России от ядерной атаки могут не отказаться. Там попытаются нанести такой удар, чтобы и показать свой ядерный потенциал, и не нарваться на реакцию с США. Так что в этом случае мишенью может стать освобожденный остров Змеиный.

Поэтому нужно как-то решать, чтобы на ответ не нарваться, я не думаю, что они готовы к ответу. Но в то же время "пацан сказал, пацан сделал". Змеиный – очень хороший вариант. Демонстративно,

– подчеркнул Арестович.

Он отметил, что ответный удар может укрепить позиции россии. Мол, после него в мире захотят поскорее посадить за стол переговоров Украину и страну-агрессорку. И, конечно, не пройдет без посредничества со стороны Европы.

Ядерный удар – часть операции врага

По мнению Арестовича, российская сторона проводит операцию стратегического масштаба. Она охватывает и проведение так называемых "референдумов", и частичную мобилизацию в России, и угрозы нанести ядерный удар.

Последнее очень важно для врага. А все потому, что наступательного потенциала у России нет. Сейчас оккупанты могут заниматься только обороной. И именно для этого планируют как можно скорее аннексировать оккупированные территории. Мол, с того момента будут их защищать. Следовательно, будут защищать россию. И тогда враг будет иметь право на ядерный удар в случае непослушания.

Согласно предположениям советника ОП, немощность российского войска заставит путина нанести ядерный удар. Оккупанты могут бить по наступающей группировке. Или нанесут удар по точкам поставки оружия. Речь идет о больших железнодорожных узлах, тоннелях или мостах, расположенных ближе к границе с Европой.

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