В ISW не увидели в речи путина реальной угрозы ядерного удара по Украине

Россия продолжает угрожать всему миру ядерным ударом. Не стало исключением выступление путина 21 сентября, когда он озвучил о частичной мобилизации.

Диктатор в своей речи сделал акцент на том, почему россия может нанести ядерный удар. Мол, весь мир угрожает стране-агрессору этим же. Поэтому в кремле не только вводят частичную мобилизацию, но и готовы в любой момент нанести ответный удар.

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Реальных угроз ядерного удара нет

Как отметили в Институте по изучению войны, путин во время речи поднял сразу три темы:

частичную мобилизацию;

псевдореферендумы на временно оккупированных территориях;

ядерный удар.

И сделал он это не просто так. Путин хочет оправдать возможные причинно-следственные связи. Мол, нужно "освободить" от Украины определенные территории. А для этого нужно провести и референдумы, и привлечь больше людей в армию. А если же наше государство и Запад захотят отбивать их, то враг может даже ядерное оружие применить. Конечно же, под предлогом "защиты" своих земель.

В речи путин отметил, что на Западе призывают использовать против россии "оружие массового уничтожения". Речь, конечно, о ядерном.

Хочу напомнить тем, кто позволяет себе подобные заявления о россии, что у нашей страны также есть разные средства нападения...,

– подчеркнул тогда диктатор.

Мол, для сохранения "территориальной целостности страны, для защиты россии и народа" путин готов нанести ядерный удар. Собственно, эта реплика делает акцент на аннексии временно оккупированных территорий. Но следует понимать одно...

Но сохраняются другие угрозы

Риторика путина во время последней речи ничем не отличается от привычных для кремля нарративов. В россии на регулярной основе угрожают применением ядерного оружия. Звучали соответствующие упреки и по "хлопку" в Крыму. Но, как свидетельствует практика, на устрашении все и заканчивается.

В то же время следует понимать, что определенные риски остаются. Прежде всего, россия продолжит атаковать Украину ракетами. Кроме того, частичная мобилизация может стать причиной затягивания войны.

Но, в Институте по изучению войны убеждены, этот процесс не помешает освобождению большей части оккупированных территорий. Аналитики считают, что нашим военным удастся сделать это к зиме. Зато мобилизованные резервисты позволят оккупантам разве что пополнить колоссальные потери, которые они понесли.

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