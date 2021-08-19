С ядерным двигателем: Россия готовится к испытанию ракеты "Буревестник"

Россия настроена на очередное испытание своей крылатой ракеты с ядерным двигателем, известной как "Буревестник". Страна-агрессор уже проводила испытания этой ракеты, тогда были выброшены радиоактивные вещества.

Телеканал CNN опубликовал фотографии, удостоверяющие подготовку к испытанию ракеты "Буревестник". Ракета размещена на пусковой площадке, вблизи Полярного круга.

Напомним Россия готовится возобновить испытания крылатой ракеты "Буревестник", – СМИ

Фото 16 августа сделала коммерческая компания Capella Space, которая работает над спутниковыми съемками. На радиолокационной фотографии видно, что российский персонал возвел большое эко-укрытие, чтобы защитить ракету и экипаж от плохой погоды.



Ракета "Буревестник" возобновляет испытания / Фото CNN

Эксперты по вооружению говорят, что рядом со стартовой площадкой есть значительное количество объектов, которые, вероятнее всего, являются транспортом и грузовыми контейнерами. "Ни один из этих признаков не присутствовал, во время последнего съема площадки в июне (2021 года – 24 канал)", – заявили эксперты.

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Испытания ракеты "Буревестник": что известно