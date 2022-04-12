Ядовитое вещество удушающего действия: "Азов" показал пострадавших от предполагаемой химатаки

От вероятной химической атаки, нанесенной российскими солдатами, пострадали мирные жители Мариуполя и защитники. Сейчас потерпевшие находятся в относительно удовлетворительном состоянии.

Контакт мирных жителей с химическим оружием был минимальным. Поэтому больше пострадавших среди военных.

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Сейчас обследовать место событий невозможно из-за вражеского огня, ведь россияне продолжают проводить тактику сокрытия собственных преступлений,

– рассказали в полку "Азов".

У пострадавших наиболее выражены следующие симптомы:

гиперемия лица,

повышение артериального давления,

сухость и жжние в носу и горле и слизистых участков глаз.

Бойцы рассказали, что оккупанты применили ядовитые вещества преимущественно удушающего действия. Однако из-за нахождения в полной блокаде их токсикологический анализ невозможен. Сейчас важнее всего это наблюдать за состоянием личного состава и последствиями отравления.

Пострадавший житель Мариуполя рассказал, что увидел белый дым, похожий на туман. Мужчина сразу услышал шум в ушах и не мог нормально двигаться. Он едва добрался до укрытия, расположенного в 10 метрах.

Я трижды теряла сознание. Меня здесь едва спасли. Не могу сейчас ходить,

– рассказала пожилая мать мужчины.

Люди также рассказали, что не могли дышать. В настоящее время пострадавшие находятся под наблюдением медиков

Смотрите видео с пострадавшими от химического оружия:

Что делать в случае химической атаки / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала