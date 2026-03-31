Биологи бьют тревогу: в 5 областях Украины проснулись ядовитые пауки

В Украине с наступлением тепла активизировались ядовитые пауки. Биологи предупреждают о повышенной опасности в нескольких регионах.

Некоторые виды могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека. Об этом сообщила биолог Светлана Кияк, пишет "Наш город".

В каких областях опаснее всего?

После зимы и наступления теплой погоды в Украине начали активизироваться ядовитые пауки. Зоологи отмечают, что их активность традиционно возрастает весной, а в этом году из-за раннего потепления опасные виды появились даже в центральных областях.

Наибольшую опасность пока фиксируют в южных областях: Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской. Именно здесь часто встречаются каракурты, южнорусские тарантулы и желтые пауки сак.

Изменения климата способствуют расширению их ареала, поэтому ранее редкие виды сегодня появляются даже в центральных областях Украины. Зоологи также отмечают, что, что пауки играют важную роль в природе, уничтожая вредных насекомых, но угроза для человека все равно существует.

Среди самых опасных видов:

Каракурт или "черная вдова" – яд может вызвать сильную боль, судороги, проблемы с дыханием и серьезные осложнения;

Южнорусский тарантул – укусы болезненные, могут вызывать отеки и воспалительные реакции;

Желтый паук сак – опасен для людей с аллергией, может вызвать локальные некротические поражения.

В то же время большинство пауков не являются агрессивными и кусают только в случае угрозы. Случайные укусы случаются преимущественно во время работы на огороде, прогулок в траве или контакта с ними в доме.

Как понять, что вас укусил ядовитый паук?

Как рассказывает Одесский областной ЦКПХ, укус паука обычно заметен сразу: на коже появляется красное или отечное пятно, иногда с небольшим синяком в центре. Человек может чувствовать зуд, покалывание или острую боль в месте укуса. В случае укуса ядовитого вида боль часто усиливается в течение нескольких часов, появляются судороги, головокружение или тошнота.

Если возникают общие симптомы – высокая температура, затрудненное дыхание, сильная боль или распространенная аллергическая реакция – следует немедленно обратиться к врачу. Для контроля боли можно использовать анальгетики, а при зуде употребляйте противоаллергические средства.

Важно следить, чтобы укус не инфицировался: не трогать его грязными руками и при необходимости наложить чистую повязку. Детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями следует особенно внимательно осматривать после контакта с пауками.

Делайте регулярную профилактику: проверяйте обувь, одежду и места отдыха на природе. Это помогает избежать неприятных ситуаций и сводит риск укуса к минимуму.

