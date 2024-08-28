По словам прокуроров, расследование займет много времени. Также необходимо будет изъять обломки судна со дна моря.

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Что известно о расследовании аварии

В понедельник, 26 августа, итальянская прокуратура начала расследование в отношении Джеймса Катфилда, 51-летнего гражданина Новой Зеландии.

Капитан воспользовался своим правом хранить молчание по двум основным причинам. Во-первых, он очень истощен. Во-вторых, адвокатов назначили только в понедельник, и для тщательной и правильной защиты нам необходимо получить ряд данных, которых у нас пока нет,

– рассказал журналистам адвокат Джованни Риццути.

Прокуроры отметили, что расследование займет длительное время и потребует изъятия обломков судна из моря. Сейчас яхта Bayesian находится на правой стороне на глубине около 50 метров.

Напомним, что Линч и еще шесть человек погибли, когда яхта Bayesian под британским флагом перевернулась и затонула 19 августа. Это произошло всего через несколько минут после того, как шторм накрыл ее во время стоянки на якоре у северного побережья Сицилии.