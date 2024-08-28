За словами прокурорів, розслідування займе багато часу. Також необхідно буде вилучити уламки судна з дна моря.

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Що відомо про розслідування аварії

У понеділок, 26 серпня, італійська прокуратура розпочала розслідування стосовно Джеймса Катфілда, 51-річного громадянина Нової Зеландії.

Капітан скористався своїм правом зберігати мовчання з двох основних причин. По-перше, він дуже виснажений. По-друге, адвокатів призначили тільки в понеділок, і для ретельного і правильного захисту нам необхідно отримати низку даних, яких у нас наразі немає,

– розповів журналістам адвокат Джованні Ріццуті.

Прокурори зазначили, що розслідування займе тривалий час і вимагатиме вилучення уламків судна з моря. Наразі яхта Bayesian перебуває на правому боці на глибині близько 50 метрів.

Нагадаємо, що Лінч і ще шестеро осіб загинули, коли яхта Bayesian під британським прапором перекинулася і затонула 19 серпня. Це сталося всього через кілька хвилин після того, як шторм накрив її під час стоянки на якорі біля північного узбережжя Сицилії.