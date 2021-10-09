Это делается с целью дискредитации Украины в мире и раскола в украинском обществе. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал исполнительный директор Восток SOS, участник Международной мониторинговой миссии (Украина) Константин Реуцкий.

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Минские соглашения не выгодны для Украины

По словам Реуцкого, Россия пытается дискредитировать Украину в глазах ее партнеров, доказывая якобы ее "недоговороспособность".

Конечно, таким образом создает и проблемы внутри украинского общества, работает на раскол украинского общества. Константин Реуцкий Исполнительный директор Восток SOS, участник международной мониторинговой миссии (Украина)

Эксперт отметил, что западные политики, которые работают с этой темой, понимают, что минские соглашения были подписаны под большим политическим и военным давлением, что они невыгодны для Украины.

Исполнительный директор Восток SOS, участник Международной мониторинговой миссии (Украина) Константин Реуцкий / Фото Алины Туришин, 24 канал

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Нам с нашими западными партнерами надо искать новые стратегии влияния на Российскую Федерацию. Конечно, минские соглашения не решат этого,

– добавил Реуцкий.

По его словам, западные союзники также понимают, почему Украина в минском процессе работает именно так, как она работает.

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