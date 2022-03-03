Как разгрузить мобильную сеть
Источник:Минцифра
Из-за вторжения России многие украинские оказались на расстоянии и пытаются поддерживать связь благодаря телефонным звонкам. Также люди отслеживают актуальную информацию с фронта благодаря своим гаджетам.
Поможем операторам разгрузить мобильные сети
Украинцы в большинстве своем читают новости в Telegram, Viber и других соцсетях. В Минцифре заявили, что это влияет на мобильную сеть.
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Потому украинцам дали советы, как разгрузить мобильные сети.
Чтобы не перегружать сеть, нужно:
- подключаться к домашней Wi-Fi сети;
- отключать функцию автоматической загрузки мультимедиа на телефонах.
После этого вы сможете сами выбирать, какие фотографии или видео загружать.
Как это сделать
Во многих мессенджерах настройки похожи, но могут немного отличаться:
- зайдите в "Настройки" вашего мессенджера;
- выберите "Данные и хранилища" или "Медиафайлы";
- выключите опцию "Фоновая загрузка";
- в разделе "Через мобильную сеть" выключите "Автозагрузка медиа".
Смотрите в видео, как это сделать в Telegram
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