Как разгрузить мобильную сеть

Из-за вторжения России многие украинские оказались на расстоянии и пытаются поддерживать связь благодаря телефонным звонкам. Также люди отслеживают актуальную информацию с фронта благодаря своим гаджетам.

Поможем операторам разгрузить мобильные сети

Украинцы в большинстве своем читают новости в Telegram, Viber и других соцсетях. В Минцифре заявили, что это влияет на мобильную сеть.

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Потому украинцам дали советы, как разгрузить мобильные сети.

Чтобы не перегружать сеть, нужно:

подключаться к домашней Wi-Fi сети;

отключать функцию автоматической загрузки мультимедиа на телефонах.

После этого вы сможете сами выбирать, какие фотографии или видео загружать.

Как это сделать

Во многих мессенджерах настройки похожи, но могут немного отличаться:

зайдите в "Настройки" вашего мессенджера;

выберите "Данные и хранилища" или "Медиафайлы";

выключите опцию "Фоновая загрузка"‎;

в разделе "Через мобильную сеть" выключите "Автозагрузка медиа".

Смотрите в видео, как это сделать в Telegram

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