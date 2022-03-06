"Як тебе не любити, Києве мій": военный "до мурашек перепел "гимн" столицы

Украинский военный стал звездой сети благодаря своему невероятному голосу. В одном из своих самых популярных видео он перепел неофициальный гимн столицы – "Як тебе не любити, Києве мій".

Этого талантливого мужчину зовут Юрий Городецкий. Для того, чтобы собрать сотни тысяч просмотров, ему понадобилось только снимать на видео свое пение. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на тикток Юрия.

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"Пускай враг знает"

У записи с "Києве мій" уже больше полумиллиона просмотров. В ролике военнослужащий исполнил эту легендарную песню практически акапельно.

Юрий трогательно поет "Києве мій": смотрите видео

Также он исполнил уже в военном снаряжении "Лицарі зимового походу". Это песня о 28-й отдельной механизированной бригаде наших защитников.

Гимн "Рыцарей зимнего похода" в исполнении Юрия: смотрите видео

Пускай враг знает, что мы на своей Богом данной земле! И даже маленького клочка своего государства не отдадим! Победа будет за нами! Слава Украине!

– написал Юрий в подписи к видео.

Еще стоит обратить внимание на запись, где мужчина поет и играет на гитаре. Он исполняет патриотическую песню, но в интернете с такими словами ничего нет. Потому, вероятно, это авторский будущий хит Юрия.

Единственная песня под гитару в его тиктоке: смотрите видео

В основном в комментариях пользователи восхищаются его талантом. Однако находятся и прокремлевские тролли. Однако, скорее всего, теперь их не будет, потому что тикток перестанет работать в России.

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